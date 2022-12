Na jih Čech a Vysočinu dorazí atraktivní mezinárodní konkurence. Účast na šestém ročníku potvrdily celky Orange1 Basket Bassano z Itálie, Next Hoops ze Španělska nizozemská Orange Lions Academy, nebo továrna na talenty The Skills Factory ze Spojených států. Turnaj doplňuje slovenský Inter Bratislava a samozřejmě domácí týmy pod hlavičkou Get Better Academy, tedy Lions Jindřichův Hradec a Sojky Pelhřimov.

„Elitní basketbalové kluby hostíme pravidelně od roku 2016. Pro naše hráče je to jedinečná šance poměřit síly s mezinárodní basketbalovou špičkou a získat cenné zkušenosti. Hráči na palubovce fanouškům i lovcům talentů předvedou své maximum. Čeká nás dynamická a fyzická hra, prostě pěkný basketbal.” podotkl Julian Beťko, šéf a zakladatel pořádající Get Better Academy.

Patronem letošního ročníku je bývalý český reprezentant Petr Welsch. „Turnaj Young Guns dobře znám od vzniku jeho samotné myšlenky. Prvního ročníku před šesti lety se aktivně jako hráč v barvách Get Better Academy účastnil i můj syn Marek. Již tehdy to byla skvělá událost jak sportovní, tak i společenská. Rád jsem přijal nabídku stát se patronem letošního ročníku a přehlídku basketbalových nadějí Evropy, možná i NBA, si určitě nenechám ujít,” tvrdí Petr Welsch.

Young Guns GBA Invitational 2022 se koná od 15. do 18. prosince v Pelhřimově a Jindřichově Hradci. Ve čtyřech dnech nabídne 12 utkání i oblíbené divácké soutěže Slam Dunk Contest (smečování) a 3-Point Shootout (trojky). Týmy jsou rozděleny do dvou skupin po třech a čtyřech, kde se utkají každý s každým a pak podle pořadí ve skupinách o konečné umístění.

Oficiální záštitu nad turnajem převzali společně starostové Jindřichova Hradce Michal Kozár a Pelhřimova Ladislav Med.

Program Young Guns GBA Invitational 2022

čtvrtek 15. prosince: Orange Lions – Bassano (16.30 hodin, J. Hradec), Next Hoops – Inter Bratislava (17, Pelhřimov), slavnostní zahájení (19, Pelhřimov), GBA Sojky – Skills Factory (19.45, Pelhřimov)

pátek 16. prosince: GBA Sojky – Inter Bratislava (13.30, J. Hradec), Next Hoops – Skills Factory (16, J. Hradec), GBA Lions – Orange Lions (18.30, J. Hradec)

sobota 17. prosince: Inter Bratislava – Skills factory (13, Pelhřimov), GBA Lions – Bassano (15.30, Pelhřimov), GBA Sojky – Next Hoops (18, Pelhřimov)

neděle 18. prosince (vše J. Hradec): zápas o 5. místo (10), o 3. místo (12.30), dovednostní soutěže Slam Dunk Contest a 3-Point Shootout (14.30), finále (16), slavnostní vyhlášení výsledků (18)