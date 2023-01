To jste ještě neviděli! Lodí vyrazili na volejbalový zápas! A nedojeli

Jihostroj v extraligovém utkání vyhrál v hale jedenáctého týmu tabulky 3:2 na sety. Domů si Jihočeši odvezli jen 2 body. "Je to ztráta," reagoval Zach na přímý dotaz. "Jestli to ale už teď chceme v této situaci brát takto, tak si zaděláme na veliký problém," uvedl doslova a hned vysvětloval: "My se musíme starat o naši hru, aby byla lepší, aby v ní bylo méně nedorozumění." Chyb bylo opravdu hodně. Potvrdil to i kapitán Martin Kryštof: "Naše rozpoložení není stoprocentně ideální, my se momentálně nadřeme proti každému soupeři." Trenér Zach pokračoval: "Musíme mít větší stabilitu na servisu, lépe musíme dohrávat bodovky." Přitom se nedá říct, že by českobudějovický trenér opouštěl Benátky nad Jizerou úplně nespokojený. "Pozitivní věci v naší hře nakonec i v Benátkách byly. Několik bodových okamžiků po čapnutí jsme dohráli tak, jak já si představuju." Trenér připustil, že se při prvním utkání roku projevila delší zápasová pauza. "Asi trochu bylo vidět, že jsme vypadli z tempa."

Zach připomněl, že role favorita nikdy a nikde nebývá jednoduchá. "Každý klub, který je pod námi, tak s námi nemá co ztratit. Jde do všeho naplno. Do servisu a do bodovek jde bezhlavě. A když mu to vychází, a my mu to dovolíme naší nekoncentrovaností, nebo v některých chvílích špatným výkonem, tak s námi dokáže hrát vyrovnaný zápas. Oni hrají s námi jakoby s velkoklubem, já bych toto označení na nějaký čas opravdu škrtnul, i když za to budu pranýřovaný, tak to řeknu na rovinu, abychom si to všichni uvědomili. Tak to prostě je. Když to soupeř s námi jde zkusit, není to zápas, kdy musí vyhrát, ale kdy může, to se každému hraje dobře."

Role se teď v Play off Poháru CEV otáčejí. Jihostroj bude v Maaseiku v roli týmu, který může příjemně překvapit belgický velkoklub. Tak snad to ve středu večer vyjde.