Volejbalisté Č. Budějovice čekali šest let. Dočkali se v pravý čas. V semifinálové sérii vyhráli v Liberci. "Jihostroj v Liberci šestkrát za sebou prohrál," přikyvuje tiskový mluvčí klubu Matěj Mayer. "Ve druhém semifinálovém zápase jsme navíc zvítězili nečekaně rychle ve třech setech."

Obrovský podíl na vítězství Jihostroje měl univerzál Filip Rejlek, který měl úspěšnost útoku nevídaných 86 procent. Do zápasu přitom naskočil jako střídající hráč. "Hrál výborně," přikyvoval trenér René Dvořák, který Rejlka pravdpodobně vyšle v neděli večer přímo do základní sestavy.

Devatenáct z dvaadvaceti balonů skončilo po ráně či šikovném útoku právě Filipa Rejlka na území Liberce. Českobudějovický univerzál překonal bolístky a po delší době naplno zasáhl do utkání. „Různá zranění mě provázejí od semifinále Českého poháru. Takže jsem byl hodně natěšený. Měl jsem velkou chuť, tak jsem do toho bušil jako hluchý do vrat. A vycházelo to. Jsem šťastný, že jsem mohl naskočit a pomoct týmu,“ vypráví devětatřicetiletý univerzál.

Zápas začínal na pozici univerzála Kanaďan Schouten, trenér Dvořák však ukázal skvělý instinkt na jeho prostřídání. „V momentě, kdy se přestalo dařit Caseymu, přišel Filip Rejlek, který svým výkonem rozhodl zápas,“ usmívá se kouč Jihostroje. Rejlek přitom s nahrávačem de Amem v poslední době příliš netrénoval. „I přesto jsme sehraní, Miguel je vynikající nahrávač,“ pochvaluje si zkušenější z dvojice univerzálů. Filip Rejlek poukazuje na to, že velkou motivaci vyhrát měl Jihostroj právě v de Amovi. „Chtěli jsme splnit sen Miguelovi, který tady v životě nevyhrál. Všichni jsme se snažili, aby to zlomil,“ směje se.

Jihostroji se tentokrát podařilo udržet na uzdě Michala Kriška, který si v zápase připsal pouze čtrnáct bodů. „Bylo rozhodující, že jsme ho ubránili, ale přesto hrál výborně. Ještě na tom musíme zapracovat, ale viděli jsme, že když ho udržíme, tak pro nás bude série snazší,“ myslí si Rejlek. Kouč Dvořák byl spokojený s tím, jak jeho tým nejnebezpečnějšího hráče soupeře ubránil. „Po prvním zápase jsme si ho více zanalyzovali a řekli jsme si, co dělat, v součinnosti s obranou,“ potvrdil trenér.

Největší radost má trenér Jihostroje z týmového výkonu. „Bylo vidět, jak mužstvo drží pospolu. Už před zápasem byli hráči nabuzení a bylo vidět, že tady chtějí něco dokázat. Potvrdilo se, že máme výbornou lavičku. Filip Rejlek výborně zastoupil Caseyho Schoutena. V závěru dal Schouten eso, takže pomohl obráceně zase on. Pepa Polák nám jako střídající hráč pomohl na bloku, Radek Mach to samé. Toto je vítězství celého mančaftu a jsem rád, že se nám podařilo zaskočit Duklu,“ těší trenéra Dvořáka.

Z hladkého vítězství byl kouč překvapený. Nečekal ho. Přestože před zápasem dostával povzbudivé zprávy. „Otevřeně říkám, že jsem s vítězstvím tři nula nepočítal. Spousta lidí mi před zápasem volala a psala, že mají v nose, že vyhrajeme. Odpovídal jsem jim, že budu rád za jakoukoliv výhru, ale tři nula to určitě nebude,“ usmívá se českobudějovický trenér. Přestože jeho mužstvu chybí jediné vítězství k postupu do finále, sám dobře ví, že série ještě není zdaleka u konce. „Každý zápas je úplně jiný. Chceme samozřejmě postoupit v co nejkratší době, ale v neděli do toho půjdeme s pokorou a s tím, že podáme co nejlepší výkon,“ říká Dvořák.

Vedení 2:0 na zápasy těší také Filipa Rejlka, který ale upozorňuje na to, že série může být ještě dlouhá a Liberec neřekl poslední slovo. „Jsem rád, že jsme si udělali náskok, ale nic není rozhodnuté. Liberec je vyrovnaný tým, který nebude chtít složit zbraně. Je to první play off za dva roky, takže všichni jsou natěšení a chtějí vyhrát. Určitě to bude boj i v neděli,“ uzavírá hrdina druhého semifinálového duelu.