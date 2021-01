„Pandemie koronaviru začala na jaře. V březnu už bylo zřejmé, že je to složitější, než kdo čekal. Proto jsme přerušili zimní halovou sezonu a už jsme ji ani nemohli dokončit,“ poznamenal předseda svazu tenistů v jihočeské oblasti.

„Jsem naopak moc rád, že se nám v květnu a v červnu podařilo uspořádat letní oblastní přebory jednotlivců ve všech kategoriích od nejmladších v baby tenisu po dospělé.“ Tím dostali nejlepší Jihočeši šanci pokusit se uspět na následujícím mistrovství republiky. Je to pro ně tradiční příležitost změřit síly s tuzemskou elitou.

„Nám se povedlo uspořádat i letní soutěže družstev, byť jsme museli přizpůsobit organizaci dle několika nařízení kvůli koronaviru,“ pokračoval Miloslav Hlaváček. Soutěže družstev v jihočeské oblasti hrály tenisové kluby, které hrát chtěly. Některé kluby se nepřihlásily. Přece jen byly obavy z neznámé nemoci silnější než chuť riskovat zdraví.

KVĚTEN A ČERVEN

Stěžejním obdobím byl pro tenisty na jihu Čech (a nejen na něm) poslední týden v květnu a celý červen. Jihočeský tenisový svaz volil pro soutěže družstev systém play off, který se ukázal jako správné řešení. Protože se však nejednalo o tradiční soutěže se všemi kluby, neplatila pravidla pro postup a sestup. Jen se nejlepší kluby nominovaly na svá mistrovství republiky. A z jihočeské divize dospělých mohl vítěz postoupit do druhé ligy.

„Dobré bylo, že hráčky a hráči, kteří patři mezi nejlepší, hráli v jihočeské oblasti za své kluby. Absencí nejlepších letos tolik nebylo. Tím se úroveň zápasů zvedla.“ Když se hrají soutěže delší dobu, bývá absencí špiček více.

I přes všechnu snahu však nesehráli tenisté v soutěžích a na turnajích letos tolik zápasů jako jiné roky. Ani nemohli kvůli koronaviru tak často trénovat. Také počty hráčů v oblastních přeborech jednotlivců byly určené celkovými možnostmi a měnily se ze dne na den.

Podobně byly ovlivněny tradiční letní turnaje. Některé se po mnoha letech neuskutečnily. Tak se vyvíjela situace v celé Evropě. Byla zrušena spousta turnajů mládeže, včetně mezinárodního turnaje ETA mladšího žactva v Písku.

Potěšilo však, že se nesnížil počet mladých hráček a hráčů, kteří spadají do tréninkového střediska mládeže.

I pro rok 2021 jich bude devět. Dostat se do střediska není snadné. Je třeba mít vysokou herní výkonnost. „Z toho máme radost. Počty talentovaných dětí s tak významnou podporou bývaly v jihočeské oblasti nižší.“

MČR 2020

Na mistrovství republiky jednotlivců letos z jihočeské oblasti nejvíce vynikl mladší žák Richard Žahour. Strakonický tenista, který hostuje za Písek, vyhrál dvě kola. To se nikomu z dalších zástupců jihočeské oblasti v celostátním vrcholu sezony jednotlivců nepovedlo. Žahour je v redukovaném celostátním žebříčku ročníku 2008 pátý.

Mezi akcemi, které se letos neuskutečnily, bylo mezinárodní trojutkání žactva do 12 a do 14 let Horní Rakousy – Dolní Bavorsko – Jihočeský kraj. I když bylo dvakrát připravené, vždy se v daném termínu v dubnu a v září hrát nemohlo.

„V lednu se znovu s předsedy obou svazů začnu bavit o tom, za jakých okolností by se hrálo. Všichni však hlavně čekají, jak se situace s koronavirem vyvine,“ upřesnil Miloslav Hlaváček. Podotkl, že si nikdo nechce vzít na svědomí možné zdravotní potíže účastníků klání. „Je to i zodpovědnost. Uvědomujeme si, že sport není důležitější než zdraví dětí, které by se do nominací dostaly.“

Přesto se Jihočeši 30. ročníku tradičního klání nevzdávají. „Pokud to půjde, budeme hrát v dubnu, kdy se u nás hraje pravidelně. Když ne, budeme znovu hledat náhradní termín,“ upřesnil předseda tenistů v jihočeské oblasti. Nevyloučil, že by se hrálo jen v jednom dni, bez ubytování všech aktérů.

„Za rok 2020 bych chtěl všem tenistům v naší oblasti poděkovat. Hráčkám, hráčům, činovníkům, dětem, jejich rodičům, trenérům i dalším lidem, kteří jsou v tenisu zapojení. Hlavně všem děkuji za snahu a nasazení v těžké době. Opravdu to nebyl jednoduchý rok,“ sdělil závěrem Miloslav Hlaváček. ,,Rád bych všem popřál, aby byl rok 2021 lepší. Abychom byli zdraví a abychom znovu pořádali sportovní akce tak, jak jsme byli po léta zvyklí.“ (jts)