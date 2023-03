Co zaznělo ve Sportovní hale po utkání. Hráči vyprávěli o zážitku. "Byl to dojemný zápas," uvedl doslova Martin Böhm, který začínal v Č. Budějovicích, právě v sobotu večer ukončil kariéru.

Martin Kryštof (kapitán VK Jihostroj České Budějovice): „Jsme šťastní, že jsme vyhráli za tři body, protože to znamená posun v tabulce na třetí místo. Nicméně jako mančaft jsme spokojení hlavně z toho důvodu, že jsme vítězstvím dali takový malý dárek našemu masérovi Křápovi, který slaví kulaté narozeniny. Jsme moc spokojení a pomalu nastavujeme hlavy na play off.“

Vojtěch Zach (trenér VK Jihostroj České Budějovice): „Vůbec jsme nepřemýšleli o tom, že bychom doma mohli prohrát zápas. Motivace byla hlavně v tom, že jsme chtěli hrát pěkný volejbal, a aby si zahrálo víc hráčů. Zabržděnost z naší strany tam na začátku byla, ale od druhého setu už jsme zápas měli pod kontrolou. Musíme se teď začít koncentrovat na play off, které bude velmi těžké.“

Masér Hoch začal v základní sestavě. Jihostroj vyhrál a je třetí. Böhm skončil

Martin Böhm (kapitán VK Euro Sitex Příbram): „Jihostroj nás přehrál, my jsme neměli moc co nabídnout, snad jen půlku prvního setu. Jinak musím říct, že to byl dojemný zápas. Křápa oslavil 50. narozeniny a je to poslední zápas v základní části v mojí kariéře. Teď nás ještě čeká předkolo play off.“

Petr Brom (trenér VK Euro Sitex Příbram): „My jsme hlavně chtěli zahrát lépe než naposledy s Ostravou, protože se nám moc nedařilo. Hráli jsme už s vědomím toho, že máme zajištěné předkolo play off, což já beru pro náš mladý mančaft jako velký úspěch. Chvíli jsme drželi krok, ale pak se ukázala zkušenost Budějovic, protože my jsme měli vždycky sérii pár chyb, což nás hned stálo velký bodový rozdíl. Měli jsme to proti Jihostroji těžké, ale bojovali jsme."