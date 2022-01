Kudy vedly jeho cesty z Pelhřimova ke skokům na lyžích? „Mě skoky bavily jako fanouška,“ říká a přidává další zajímavosti. „Už jako děti jsme si dělali můstky, skákali jsme. Zatáhli jsme do toho i holky.“ A původně dětská vášeň se stala láskou na celý život. „Bavilo mě to, a když si člověk jde za nějakým cílem, za snem, tak se to někdy podaří a já měl to štěstí, že se tak stalo.“

Aktuálně provází českou reprezentaci 70. ročníkem Turné 4 můstků. „Moje turné je to čtyřiadvacáté,“ usmívá se Jan Baier. „Nebyl jsem na všech úplně od začátku až do konce, byl jsem v různých pozicích, měl jsem různé úkoly, ale začalo to tím, že jsem se byl jen jako fanoušek podívat. Byl to můj sen, který jsem si zrealizoval. Je to krásná akce, nádherná, když na ni mohou fanoušci.“ Aktivně byl přímo u vítězství Jakuba Jandy v celkovém pořadí v roce 2006. „Kubův triumf jsem viděl, byl to krásný ročník, byl jsem součástí „Jandys týmu“. Kuba měl krásně našlápnuto, jeho vítězství v Garmiši (Garmisch – Partenkirchen) bylo jedním z vrcholů, na který se vzpomíná dodneška. Jakuba Jandu znám dobře, on si z historie moc nedělá, spíš žije přítomností.“

Nemrzí Jana Baiera, že současné výkony českých reprezentantů se těm Jandovým vůbec nepřibližují? „To víte, že mrzí, když společně zavzpomínáme, jaké to bylo. Pevně doufáme, že se nám podaří společně posunout český skok do pozic, aby z něj fanoušci měli radost a aby se zase měli na co dívat,“ popsal Jan Baier svůj další sen a cíl.