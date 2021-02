Co zaznělo v karlovarské hale po utkání čtvrtfinále ČP volejbalistů:

VK Jihostroj České Budějovice – Black Volley Beskydy 3:2 (13:25, 25:23, 25:17, 26:28, 15:13), VK Jihostroj České Budějovice: Michálek, Todua, Schouten, Zmrhal, Ondrovič, de Amo, libero Kryštof. Střídali: Stoilovič, Polák, Rejlek, Šulista.



Black Volley Beskydy: Dolgopolov, Mečiar, Široký, Romanutti, Krysiak, August, libero Moník. Střídali: Čechmánek, Mišek, Benda

Nejvíce bodů: Michálek 19, Stoilovič a Schouten oba 16 – Romanutti 18, Mečiar 17, August 15 Útoky: 60:58 Esa: 7:4 Bloky: 10:17 Chyby soupeře: 27:27 Rozhodčí: Spáčil a Dušek

René Dvořák (trenér VK Jihostroj České Budějovice): Jsme rádi, že jsme postoupili, ale bylo to trápení. Obrana veškerá žádná, ani v poli ani na bloku. Nevím, čím to bylo, možná brzkým časem utkání. Nechci se na to vymlouvat, byla to bída. Pokud chceme postoupit dál, musíme podat mnohem lepší výkon!

Filip Rejlek (kapitán VK Jihostroj České Budějovice): Nebylo to pro nás lehké utkání. Začátek byl velmi nervózní. Uhráli jsme to a budeme se soustředit na další zápas. V semifinále nás čeká Liberec a my musíme zlepšit výkon, abychom se mohli poprat o finále.

Jakub Salon (trenér Black Volley Beskydy): Mrzí mě, že jsme nedokázali pátý set vyhrát, protože jsme předváděli dobrý volejbal. Hodně jsme bojovali, dobře jsme bránili. Bohužel přišla série podání Stoiloviče, která rozhodla celý zápas.

Tomáš Široký (kapitán Black Volley Beskydy): Musím pogratulovat Budějovicím. My jsme odehráli jeden z nejlepších zápasů v této sezoně. Byl to krásný pocit vidět Budějovice, jak jsou nervózní, když už to vypadalo, že pojedou domů.