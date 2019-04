České Budějoivce - Českobudějovické naděje se výborně prezentovaly v hale ve Žďáru nad Sázavou, kde se odehrál turnaj v nohejbalu trojic starších žáků.

Byla to jízda, říká trenér Dynama. | Foto: Deník/ Kamil Jáša

"Turnaj je zařazený do seriálu Poháru Českého nohejbalového svazu mládeže." Trenér Emanuel Višvader nominoval trojici hráčů. Škoda, Kalianko a Čakan. Celkem se zúčastnilo 16 trojic, které bojovaly o nejlepší umístnění. "Naši nohejbalisté postoupili z pětičlené skupiny do předkola, kde narazili na tým Modřice A . Tento zápas odehráli ve fantastické formě a získali obdiv a potlesk všech přítomných diváků, přestože jedna dva prohráli," zhodnotil trenér. "Byla to skvělá jízda, za kterou jim patří poděkování."