Bylo to nejtěžší rozhodnutí, říká Petr Balogh

Nedělní závod bude stát za to. Fanoušci ho sice neuvidí přímo u trati, ale o Táboru bude slyšet ve světových médiích. Talentovaní čeští reprezentanti dostanou šanci, aby se prezentovali před manažery a trenéry renomovaných světových týmů. A co na to říká ředitel?

Tábor hostí závod SP v cyklokrosu | Foto: Deník/ Kamil Jáša