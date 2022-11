„Myslím, že se mi podařilo potrápit několik motorkářů. Je to fakt náročná soutěž a kvůli velkému vedru je to těžší než Dakarská rallye v Saudské Arábii,“ říkal v cíli Tůma, který tuto soutěže pojímal jako přípravu na Dakar. „Rozhodně to byl nejlepší možný trénink.“

Mnoho rozličných terénů – kamenní, prach, písek, velké duny nebo nepříjemně pichlavá tráva. Tohle všechno zažil Tůma během 14 dní na letošním Africa Eco Race. V neděli už dojel do cíle k legendárnímu Růžovému jezeru v Senegalu. „Ale vypadá v tuhle dobu normálně. Do té barvy se zahalí asi jenom v lednu. Docela mě to překvapilo,“ dodal s úsměvem Tůma, který po celou dobu předváděl výborné výkony.

Během soutěže se dostal dvakrát do top deset v rámci nejrychlejších časů v etapě. Nebloudil, nedostával penalizace za neprojetí bodů. Jeden trest ale obdržel, když mu v minulém týdnu vypověděl motor a musel šest hodin ve vyprahlé poušti čekat na pořadatele. Za výměnu pohonné jednotky dostal několikahodinový trest. „Nějak zvlášť mě to nemrzí. Kdyby k tomu nedošlo, pohyboval bych se asi kolem šestnáctého místa v celkovém pořadí,“ dodal Tůma, který na vítěze Slováka Stefana Svitka ztratil celkově přes 30 hodin.

S výsledkem jsem spokojený. Navíc jsem velmi rád, že jsem vůbec do cíle dojel. Byla to jedna z nejtěžších soutěží, které jsem se účastnil. Vzhledem k nájezdu závodních kilometrů to bylo hodně dlouhé. Kdyby se spočítaly všechny ty speciálky, tak možná delší než Dakar. A terény v Mauretánii mezi vysokou trávou byly fakt zrádné. Všude létala nějaká pichlavá semínka,“ popisoval jezdec na Yamaze. „K tomu všemu se závodilo ve čtyřicetistupňových teplotách. To v Saudské Arábii je spíše zima. V Africe to bylo někdy jak prádelna, mlha a déšť a velké vedro. Fakt náročné, extrémní.“

V neděli se už oficiálně časy neměřily, závodníci jeli pouze po pláži u Růžového jezera a čekala je slavnostní rampa ve městě Dakar. Pardubické stáji společně s jezdcem z Českého Krumlova soutěž nadchla. „Je to zde hodně o sportovních zážitcích, atmosféra je rodinná. Musím se přiznat, že je to lepší než klasický Dakar. Afrika je prostě Afrika, v Saudské Arábii nikoho nezajímáme. Zde na nás chodí tisíce lidí. Více se tu vyzdvihuje aspekt dobrodružství,“ doplnil Michal Burkoň, šéf stáje BARTH Racing. Ten zároveň Tůmu pochválil. „Je nepříjemné závodit ve 40 stupních. Musel si sáhnout do svých rezerv a jednoznačně to zvládl.“