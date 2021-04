Šedesáté narozeniny oslaví v neděli bývalý motokrosový reprezentant a Jihočech každým coulem Bedřich Bendík.

Bedřich Bendík v rozhovoru s nejslavnějším jezdcem historie českého motokrosu Jaroslavem Faltou. | Foto: Deník/Pavel Kortus

Nositel slavné rodinné motoristické tradice původně začínal s hokejem, který hrál v Motoru do svých čtrnácti let. Poté ho zlákal motokros v tehdejší českobudějovické Rudé Hvězdě. Na vojnu zamířil do Dukly Praha, v jejíž barvách jezdil federální mistrovství republiky v nejprestižnější kubatuře 250 ccm.