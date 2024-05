V Srubci se tradice snoubí s aktivním životním stylem. Místní cvičitelka Ladislava Skalová přináší pohyb a radost již několik generací dětí i dospělých. Na Den dětí se zde schází stovky nadšených sportovců, což odporuje běžným stížnostem na nedostatek zájmu o sport mezi mladými.

Pálení čarodějnic a stavba májky v obci Srubec. S dětmi cvičila Ladislava Skalová | Video: Deník/ Kamil Jáša

Pálili čarodějnice, stavěli májku a cvičili s dětmi. Takový byl program odpoledne, kdy se teploty šplhaly až téměř ke třiceti stupňům. V obci Srubec žije 3 000 obyvatel. S dětmi cvičí už víc než půl století Ladislava Skalová. "Na stavění májky chodím tradičně, máme tu dětská stanoviště," usmívala se cvičitelka a propagátorka zdravého životního stylu. "Na Srubci je hodně dětí, na Den dětí mívá 230 malých sportovců," popisovala dáma, která dokáže dostat do pohybu vlastně všechny věkové kategorie.

Nádhera! Trasa okolo Trhových Svinů. Podívejte se na video na tým NW Nová Ves

"Když jsme cvičili na hřišti, tak přišlo i tři sta dětí. "Slyšet jsou nářky na úbytek dětí na sportovištích, na jejich neochotu sportovat. "Tady to tak není," usmívá se energická cvičitelka. "Mám zaspaných čtyřicet dětí, jsou od tří do šesti let, mám rodiče a děti, tam jich je čtyřicet pět," doplnila Ladislava Skalová zajímavá čísla.

Podívejte se na video, jak to dětem a májce na Srubci sluší. Ladislava Skalová rozhodně nemůže potvrdit, co často zaznívá ve veřejném prostoru.