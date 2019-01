Karlovy Vary - Také druhé utkání semifinálové série extraligy volejbalistů vyhrálo Karlovarsko (3:1), vede 2:0 na zápasy, a od postupu do finále už ho dělí jen jediné vítězství.



Hned od první výměny se v K. Varech hrál lepší volejbal než v prvním utkání. Karlovarsko pro letošní sezonu angažovalo Filipa Rejlka a to je hlavní trumf.

Univerzál západočeského celku se do druhého semifinále pustil s obrovským sebevědomím. Ve tváři připomíná spíš hráče pokeru, ale dělovky sází do českobudějovického pole s nevídanou intenzitou.

„Má široký úderový rejstřík,“ potvrdil trenér Českých Budějovic René Dvořák. Ubránit karlovarského bijce je opravdu velmi těžké, ale ne nemožné.

První set vyhrál domácí tým 25:19. Jihočeši v něm prostřídali blokaře (za Macha přišel Ondrovič) a univerzály (za Šotolu Křesťan).

Za stavu 9:7 ve druhém setu v jedné výměně dvakrát jihočeský blok zastavil Filipa Rejlka a přesně to Jihostroj potřeboval! Rejlkovo sebevědomí spadlo pod síť, zato jihočeské vylétlo ke stropu haly jako kometa! Halaba přidal razanci a techniku na servisu a najednou byly ve vedení České Budějovice. Koncovku třetího setu nevyhrál lepší tým, ale šťastnější. Hosté nevyužili setbol, drama zvládli domácí. Nejtěsnější možná (dvoubodová) prohra v závěru byla hodně krutá, jeden bod v setu dostalo Karlovarsko zadarmo za špatné postavení soupeře, druhý za červenou kartu.

Ve třetím setu byli domácí neustále ve vedení a vybojovali výhru 3:1.

Karlovarsko – Jihostroj 3:1 (19, -20, 25, 20).

Rozhodčí Kvarda, Velinov.

Diváků 1 300. Čas 98 minut.

Jihostroj ČB: Palgut, Šotola, Mach, Todua, Halaba, Michálek – libero Kryštof. (Ondrovič, Křesťan, Kupilík, Kraffer, Fila).

Zápasy: 3:0 a 3:1.

Stav série: 2:0.

Kdy na semifinále: Jihostroj Č. Budějovice – Karlovarsko

Jihostroj doma 9. 4.

Jihostroj venku 12. 4.

Jihostroj doma 15. 4.

(domácí zápasy od 18.00)