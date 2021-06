"Těžký bude zápas s Nizozemskem, nesmíme nic podcenit," vyprávěl jeden z nejlepších nadhazovačů ME Michal Holobrádek. "Nizozemci mají dobrou pálku, i když na turnaji dvakrát nečekaně prohráli, budou nebezpeční," myslí si jeden z nováčků na ME Petr Gruntorád.

Češi se na zápas se Slovenskem stěhovali do útulného areálu v S. Ústí.

"Areály jsou připraveny perfektně a těšíme se na finálový den, do Ledenic už mohou i diváci, máme tam spoustu fanoušků," vyprávěl Gruntorád.

Finálový den se odehraje v sobotu v Ledenicích.

A duel proti Švédsku? Spanilou jízdu popisuje softbalový expert Deníku Jiří Uhlíř: "I ve třetím duelu byli čeští softbalisté na mistrovství Evropy dominantní, Švédsko porazili rozdílem po čtvrté směně 11:0. V utkání předvedli devět úspěšných odpalů, Tomáš Klein odpálil homerun. Na turnaji v Ledenicích a v Sezimově Ústí si tak připsali třetí výhru. „Na začátek máme lehčí soupeře. Je ale skvělé, že kluci na pálce zaberou a svými body ukončí zápas předčasně. Tím uberou práci nadhazovačům,“ prohlásil nadhazovač Jakub Osička.

Čeští pálkaři se v turnaji sžívali s pomalejšími nadhozy. V utkání byli ale trpěliví a nutili obranu k velkému množství chyb. V úvodní směně doběhl pro první bod Mikuláš Klas, a to po nezachyceném nadhozu. Stejným způsobem skóroval další český hráč. Ve druhé směně čeští softbalisté opět zaplnili všechny mety a body získali po chybách Švédů.

Mistrovství Evropy v softbalu va ČRZdroj: Deník/ Kamil Jáša

Ve druhé směně nastoupil do zápasu švédský nadhazovač Ramon Illa Argudin, kterému je 57 let. Na něj se dokázali domácí hráči prosadit, například Tomáš Klein odpálil trojbodový homerun. Petr Kruntorád pak předvedl běžecký homerun, když se míč odrazil od zadního hrazení hřiště. Celkem Češi získali ve třetí směně 7 bodů a když švédští hráči nepřidali žádný, utkání skončilo. „Byla to pro nás výhra, která se počítá. Měli jsme vlažnější start, ale pak jsme se s tím nadhozem srovnali a dělali body,“ dodal Tomáš Klein.

Zápas s Chorvatskem měl poněkud pomalejší rojzezd. pak za to vzal na pálce Jakub Hajný, přidal se Milan Šulc. Dva homeruny a skvělé nadhozy Holobrádka a Malého zápas rozhodly.