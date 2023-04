/FOTOGALERIE/ Vacov ožil Dakarem. Přivítal totiž českou dakarskou elitu při druhém ročníku Rallyshow Vacov. Na Šumavě se sešlo hned pět špičkových dakarských soutěžáků, kteří se letošního nejtěžšího závodu na planetě zúčastnili.

Závodníci z Dakaru vyrazili besedovat do Vacova. | Foto: Rallyshow Vacov

Závodníci z Dakaru vyrazili besedovat do Vacova. Foto: Rallyshow VacovZdroj: Deník/ RedakceZastoupení měly všechny kategorie, které jsou na Dakaru k vidění. Do posledního místa zaplněný vacovský sál bavil nejlepší český motorkář Martin Michek, zkušený dakarský kamioňák Jaroslav Valtr, legendární navigátor a „otec Dakaru“ Josef Kalina, automobilový jezdec Karel Trněný nebo čtyřkolkář Zdeněk Tůma, který do Vacova dorazil rovnou z prvního závodu sezony. Dorazit měla ještě milovnice motorsportu, účastnice Dakaru a zpěvačka Olga Lounová. Musela ale svou účast pár hodin před akcí z rodinných důvodů zrušit. S fanoušky, kteří dorazili do Vacova také z různých koutů republiky, se však spojila videohovorem a sklidila za něj velký aplaus.

„Vacov mě znovu uchvátil, zase jsem si to tu užil. Dorazili skvělí fanoušci a hltali každé slovo, co jsme řekli a bylo tu i spoustu doprovodného programu. Neskutečná dakarská jízda. Zájem fandů byl velký, takže je vidět, že nám pořád hodně lidí fandí,“ říkal nadšený Martin Michek krátce po ukončení akce.

Závodníci z Dakaru vyrazili besedovat do Vacova. Foto: Rallyshow VacovZdroj: Deník/ RedakceObecenstvo bavily nejen zážitky všech hostů z letošního Dakaru, ale také vtipy Jaroslava Valtra nebo jeho popichování s místním rodákem Josefem Kalinou. „Ve Vacově se sešlo poměrně velké množství fanoušků Dakaru, kteří vytvořili příjemnou atmosféru. Rád přijmu pozvání i příště,“ prohlásil Valtr, jenž do Vacova dorazil až ze Šternberka.

Svou zbrusu novou knihu do Vacova přivezl ještě před jejím křtem Martin Michek a dorazilo i množství dalších zajímavých jmen z pole motorsportu, například soutěžáci Jakub a Matouš Voldřichové, talentovaná čtyřkolkářka Nela Caisová, navigátoři Gabriel Žúbor a Pavel Odvárka nebo bratři David a Tomáš Sovové, kteří na Dakar každoročně vyráží jako mechanici holandského týmu Riwald, a další.

Závodníci z Dakaru vyrazili besedovat do Vacova. Foto: Rallyshow VacovZdroj: Deník/ Redakce„Nechceme, aby to bylo jen o talkshow. Chceme fanoušky vtáhnout přímo do děje, aby to pro ně byl skutečný zážitek. Takže na místě byla jak dakarská, tak další závodnická technika, kterou si mohli prohlédnout. Byly zde také dva exempláře nejmodernějšího závodního simulátoru od společnosti Digital Racing, který přináší autentický zážitek a využívají ho i nejznámější čeští závodníci. Martin Michek s Josefem Kalinou třeba ukazovali a vysvětlovali, jak funguje dakarská navigace. O autogramiádu a focení byl takový zájem, že jsme museli lehce upravit program, Big Shock tekl proudem a fanoušci si odnesli i něco domů. Mám z toho obrovskou radost a vážím si každého fanouška Dakaru, který do Vacova dorazil. Věřím, že jsme nikoho nezklamali,“ komentoval akci pořadatel a moderátor Lukáš Chum.

Pohár za vítězství v závodu hostů na profesionálním simulátoru vyhrál Martin Michek, z řad diváků zajel nejrychlejší čas Dan Sova.

„Vedle poděkování fanouškům chci poděkovat i partnerům Rallyshow Vacov a hostům, kteří do Vacova dorazili, bez nichž by se tato událost nemohla uskutečnit. Nejpozději při třetím ročníku na viděnou,“ uzavíral událost Lukáš Chum.

Zdroj: Rallyshow Vacov