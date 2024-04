Šimon Vaníček z ATT Investments ovládl RBB Tour v Jihočeském kraji, když dominoval i v závěrečné etapě. Organizátoři již plánují další ročník a připravují novinky pro cyklistické nadšence.

Cyklistický etapový závod RBB Tour. Etapa v Českém Rudolci | Video: Deník/ Kamil Jáša

RBB Tour v Jihočeském kraji vyhrál Šimon Vaníček z ATT Investments. Byl nejlepší i v závěrečné etapě, která se jela na okruhu v okolí Českého Rudolce. Proto vyhrál celkové pořadí. Ředitel atraktivního závodu Jan Hájek už odpovídal i na dotazy, které se týkaly jiného závodu. Okolo jižních Čech 2024.

Termín máte už pevně v hlavě, že?

Ano, termín máme pevně stanovený na 5. až 8. září.

Už teď řešíte podrobnosti o tom, jak bude závod vypadat?

Co se týče závodu Okolo jižních Čech, tak to řešíme vždy hned po závodech v následujícím měsíci. Já obvykle v říjnu chodím za starosty měst a diskutujeme, zda mají zájem o pořádání závodu. Do konce roku musí být vždy naplánované etapy. Ty už máme a začíná se s povolovacími procesy a legislativou.

Skvělá RBB Tour 2024. Malá Hluboká - velká podívaná. Reklama na Jihočeský kraj

Jeden z prvních jarních závodů, a velmi dobře obsazený, je RBB Tour. Drželi jste stejnou trať jako v předchozích ročnících. Proč?

Protože se sem rádi vracíme. Máme úzkou spolupráci s městy jako je Strmilov a dlouholetou spolupráci s obcí Popelín a v Českém Rudolci. Zástupci těchto měst jsou rádi, že se zde cyklistika koná. Pro nás je to organizačně jednodušší, protože jsme na okruzích, což je něco jiného než když jedeme 150 kilometrů dlouhou etapu.

V dubnu vám počasí vyšlo geniálně, možná až nad očekávání?

Měl jsem z toho trochu strach. Samozřejmě je potřeba mít i štěstí. A jak se říká, štěstí někdy sedne i na vola, takže se nám to povedlo.

Součástí závodu je také tradičně program pro děti v Popelíně. Chcete v tom pokračovat?

Určitě ano, protože v Popelíně bylo asi 25 dětí, což je více než loni. Myslím, že pro děti není mnoho takových akcí a jejich naivita a bojovnost na trati byla krásná. Pokud to bude možné, vždy to do programu zařadíme.

Kolem nás je mnoho diváků, někteří i na kolech. Myslíte si, že tento region je vhodný pro hobby cyklisty?

Určitě. Jsme na startu v Českém Rudolci, v srdci České Kanady, s krásnou přírodou, což se odráží na turismu. Lidé jsou i na trati, například u vrchařských prémií. Myslím, že to souvisí. Aktivní lidé, kteří mají rádi cyklistiku a vědí o nás, se sem přijedou podívat. Jsme za to rádi, to je ta fanouškovská kulisa.