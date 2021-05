Reprezentační tým odehrál další přípravný zápas v Českých Budějovicích, soupeřem mu bylo znovu Rakousko, které dokázalo český výběr v pětisetové bitvě udolat.

Trenér české reprezentace poslal na palubovku základní sestavu s Fingrem na univerzálu, příležitost dostali i další hráči širšího kádru. V úvodu setu měli Rakušané navrch, jejich bloky zastavovaly zdařile útoky českých smečařů (11:15). Novák sáhl ke dvojstřídání, na síť přišel Indra za Janoucha, Pavel Bartoš nahradil Fingera. A hned první souhra Indry s nahrávačem přinesla bod. Náskok soupeře se snížil na rozdíl jednoho bodu a na palubovku vrátila původní sestava. Hosté se nevzdávali, bojovným výkonem nakonec dovedli set do vítězného konce, když poslední bod uhrál Berger.

Do druhého setu udělal Novák jedinou změnu, na nahrávku vyslal Pavla Bartoše. Češi začali o mnoho lépe, Finger se blýskl nejen tvrdou ranou na síti, ale i skvělým zákrokem v poli (4:1). Rakouský tým ale přidal na důrazu, na srovnání skóre měl největší podíl levoruký Ecker (10:10). V polovině setu převzali aktivitu domácí volejbalisté, z hlavního kůlu se prosazoval Galabov, na středu sítě z velké výšky smečoval Polák. Set vyhrál domácí tým a dostal se do správného provozního tempa.

Česká volejbalová reprezentace nastoupila proti Rakousku v modrých dresechZdroj: Deník/ Kamil Jáša

Ve třetím setu byl v úvodu stav vyrovnaný. Rakušané se na odvetu dobře vyspali. Kvalita kádru českého týmu se potvrdila. Svěřenci trenéra Nováka přidali úspěšnost v obraně na síti, soupeřovu obranu rozvrátili kvalitním servisem. Dvoubodový odskok zařizoval české reprezentaci právě dobře seřazený dvojblok (7:5). To už se na palubovce objevil i Špulák, a právě on takticky výborně zastavoval

rakouské útoky středem sítě i po obou kůlech (12:6). V průběhu setu se dostali na hřiště Zmrhal, Janouch a Indra, Češi set bez větších problémů uhráli.

Čtvrtý set zahájil na pozici univerzála Indra, nahrávačskou taktovku převzal kapitán Janouch. Set byl velmi vyrovnaný, obě mužstva se snažila o pestrou hru. Rakušanům se dařilo podání, ale Indra si v útoku věděl rady. V koncovce sady udělali rakouští volejbalisté méně chyb a vynutili si pátý set.

Jiří Novák dal důvěru stejným hráčům i v rozhodujícím dějství. Bojovalo se o každý bod, první utekli ve skóre Rakušané (8:6). Janouch často vybízel ke spolupráci oba blokaře Poláka a Špuláka, ti sice byli úspěšní, ale českému týmu se stále nedařilo srovnat krok. Adamovi Bartošovi se povedlo zastavit smeč Eckera, ale první mečbol si vypracovali hosté. Ten proměnili úspěšným blokem českého útoku a poměrně překvapivě v českobudějovické hale urvali pětisetové vítězství.

ČR – Rakousko 2:3 (-23, 18, 19, -22, -13)

Rozhodčí: Hladišová, Marschner

Počet diváků: odehráno bez diváků

Sestavy: ČR: Adam Bartoš, Patočka, Finger, Galabov, Polák, Janouch – Moník

Střídali: Indra, Pavel Bartoš, Hadrava, Špulák, Zmrhal

Rakousko: Berger, Tusch, Kratz, Jurkovics, Ecker, Wohlfahrtstaetter – Kroiss, Ringseis

Střídali: Schedl, Thaller

Jiří Novák (trenér domácích): „My jsme se přizpůsobili hernímu stylu soupeře. Nedařilo se nám tolik podání. My jsme samozřejmě míchali sestavou, ale při respektu k Rakušanům, my musíme takové soupeře porážet, takže to bylo od nás špatné.“

Jakub Janouch (kapitán): „Nemohu to hodnotit pozitivně. Prohráli jsme, navíc jsme měli velké rezervy na servisu, hodně jsme jich zkazili. Na druhou stranu Rakušané se zvedli, hráli dobře, nicméně i s tím bychom se měli poprat. Zlepšit podání, blok a obranu vůbec.“

Adam Bartoš (smečař): „Přihráno jsme měli poměrně dobře, ale moc se nám nedařilo skládat útoky. Souhru s nahrávači musíme ještě doladit. Rakušané nechybovali, naopak my jsme si nedokázali body uhrát."