V Českých Budějovicích plavecký závod pro žáky do 14 let láme rekordy účasti. Za organizací stojí muž, který sám překonal La Manche. Podívejte se na video.

Filip Pytel a Lucie Bartušková představují závod České Budějovice 2024 | Video: Deník/ Kamil Jáša

České Budějovice jsou dějištěm výjimečného plaveckého závodu. Pořadatelé ho vypsali pro kategorii žáků. "Do čtrnácti let," upřesňuje ředitel závodu a pořadatelského klubu Plavání ČB Filip Pytel. Sám v roce 2007 přeplaval kanál La Manche. Žádný Jihočech to nikdy nedokázal. Filip ano. Z Anglie do Francie. Za 11 hodin a 3 minuty. "Pořadatelská role je ale také náročná," smál se při srovnávání sportovního a organizačního výkonu. Občas v kanceláři plaveckého závodu mívá téměř infarktové stavy. Odměnou jsou mu počty přihlášených závodníků. "Máme rekord," usmívá se spokojený ředitel plaveckých závodů. "My při počtu pouze žáků a žákyň do čtrnácti let odbavujeme letos rekordní počet startů," zopakoval údaj, na který je pyšný. V akci byli a během víkendu jsou i Jihočeši.

Plavecký sport učí děti nejen pohyb ve vodě a plavecké styly, ale u sportu získávají spoustu dalších návyků, které se jim v životě budou hodit. "To platí o všech sportech," přikyvuje Filip Pytel. "O plavání stoprocentně. Naučí se, když jim něco nejde, že musí přidat. A ono to půjde."

Pytel ve zmiňovaném plaveckém super výkonu z Anglie do Francie překonal nejednu krizi a náročnou chvíli. Nebylo mu v souboji s vlnami dobře. Ale bojoval. Bojoval až do konce. Odměnou mu tehdy byl splněný sen tisíců plavců po celém světě. Překonal La Manche. To ve světě sportu něco znamená. "Plavání vás naučí zvládat těžké situace, překonávat krize," souhlasně přikyvoval pár metrů od vody v českobudějovickém bazénu. Proč se organizátorům závodů České Budějovice 2024 podařilo překonat rekord v počtu žáků na startu? Filip Pytel má naprosto jasno. "Protože tady máme krásný bazén."

A mimochodem. Filip Pytel se chystá na olympijské hry do Paříže. Jako divák.