V sobotu opět zaplaví jihočeskou metropoli běžci. Uskuteční se zde již dvanáctý ročník Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice, který bude letos poprvé součástí Running Festivalu 2024. Jeho součástí dále budou jak tradiční závody, tak i nově běh na pět kilometrů.

David Vaš hovoří o dvanáctém ročníku českobudějovického půlmaratonu. | Video: Deník/ Pavel Kortus

„Chceme závody zatraktivnit pro celou rodinu. Závodníci se tak nyní mohou kromě půlmaratonu či dm rodinné míle a bambini runu zapojit také do této kratší distance. Vytvoříme tak celodenní sportovní a zábavní festival v centru každého města, součástí partnerského městečka budou i stánky sportovních klubů a crossfitová soutěž,“ nastínil prezident organizačního výboru RunCzech Carlo Capalbo.

„Mattoni Running Festival České Budějovice je vždycky velká událost. Účastnila jsem se zatím všech ročníků. Vždycky šlo o rodinné běhy, protože na půlmaraton si netroufnu. Moc jsem uvítala, že se začala běhat dm rodinná míle, která je oproti těm původním třem kilometrů snadněji zvládnutelná a může ji běžet úplně každý,“ prohlásila primátorka města Dagmar Škodová Parmová, která odstartuje oba hlavní závody. Kromě tradičního Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice, který je oceněn známkou World Athletics Label Road Race, se premiérové poběží také závod na 5 kilometrů. Nové pojetí akce by mělo přivést ještě více zábavy a nových možností pro závodníky.

Kromě nadšených sportovců přináší Mattoni České Budějovice Running Festival také miliony do regionu, ekonomický přínos závodu je až 35 milionů korun. Letos by částka mohla ještě narůst. S běžci navíc přijíždějí do jižních Čech celé rodiny nebo jejich doprovody, mnoho z nich také využívá místní ubytovací zařízení. „V naší strategii pro obnovu cestovního ruchu po covidu jsme se zaměřili na to, aby lidé naším krajem pouze neprojížděli, ale aby se v něm zdrželi více dní. Závody RunCzech jsou pro to ideální. Lidé sem přijedou, užijí si běh, zajdou na pivo do Masných krámů nebo kamkoliv jinam, nějakou dobu se tady zdrží a tím podpoří místní ekonomiku. S tím nám půlmaraton hodně pomáhá a do té strategie skvěle zapadá. Díky za to,“ pozitivně hodnotil 1. náměstek hejtmana Jihočeského kraje František Talíř.

Do Mattoni České Budějovice Running Festivalu se významně zapojuje také Jihočeská univerzita. „S RunCzech spolupracujeme opravdu úzce. Naši studenti jsou součástí půlmaratonu v řadách zdravotníků, masérů a zároveň jsme součástí závodu v kategorii Běh o pohár rektora. Závod poběží i naše štafeta s účastí prorektora a kvestora, také studenti z našeho nového spolku Push Run pro začínající běžce,“ oznámil rektor Jihočeské univerzity Pavel Kozák.

Benefity sportu a běhu vyzdvihl i David Vaš, českobudějovický trenér a běžec, který se letos účastnil RunCzech závodů v Praze. V Budějovicích stál na startu už v roce 2012 při prvním půlmaratonu, letos ho čeká šestá účast. „Poběží i spousta lidí z mojí tréninkové skupiny, kteří se těší na nový pětikilometrový závod. Půlmaraton už je těžší, musíte trénovat, nepřepálit začátek,“ upozornil Vaš.

V sobotu se publiku představí také elitní evropští vytrvalci, například Němec Sebastian Hendel a Ital Yassine Rachik, vítězové populárního projektu z let 2023 a 2019, který podporuje evropských atletů EuroHeroes, do závodů vystartují také přední čeští atleti Jiří Homoláč, Patrik Vebr, David Vaš, Petr Pechek či aktuální mistr České republiky v maratonu Martin Edlman. Mezi ženami budou patřit k favoritkám Lilia Fisikovici z Moldavska, Ukrajinka Nataliya Semenovych a Tereza Jagošová.

Součástí sobotního programu bude také 2Run, tedy štafetový běh, při kterém si dva závodníci rozdělí trasu na 10+11 km. Pro rodiny s dětmi je připraven závod dm rodinná míle a pro nejmenší závodníky dm bambini run. A co může být na Den dětí lepšího, než pohyb na čerstvém vzduchu a spousta hezkých společných zážitků. Závodníky budou na trati podporovat tisíce fanoušků a také hudebníci v rámci Mattoni Music Festival.

Hlavní závod na půlmaratonské trati startuje na náměstí Přemysla Otakara II. tradičně v 19 hodin. Závod na pět kilometrů je plánovaný na 15. hodinu, dm rodinná míle odstartuje v 17 hodin a dm bambini run v 17:45.