Mezi vítěze se rozdělí pricemoney v celkové částce 35.000 korun. Navíc za každého zapsaného hráče pošlou organizátoři 50 korun na Centrum Bazalka. Pro Bagr Cup vznikne ve Stromovce speciálně upravené hřiště, které využije všech 18 jamek, které od loňského roku park Stromovka nabízí. Hřiště bude navíc připravené už dva týdny před turnajem.

Turnaj je vrcholem soutěžní sezony v Českých Budějovicích a organizuje ho místní Budweis Discgolf Club. „Na hřišti ve Stromovce se nás potkává čím dál víca jelikož se objevují stále nové tváře, rozhodli jsme se před dvěma lety založit spolek, který bude zastupovat naši komunitu pro rozvoj discgolfu v Českých Budějovicích a blízkém okolí. Věříme, že v rámci jedné skupiny dokážeme lépe prosadit rozvoj discgolfu a do Českých Budějovic přilákáme ještě více turnajů. Klub aspiruje na pořádání Mistrovství ČR v roce 2021 a právě kvalita letošního turnaje rozhodne, jestli se to podaří,“ dodává ředitel Agrola Bagr Cupu Jan Vlček.

Každou první středu v měsíci budějovický discgolfový klub organizuje pro začátečníky sportovní akademie. „O akademie je čím dál větší zájem. Naposledy jsme discgolf učili i skupinu budějovických seniorů. Je to dáno také tím, že naše hřiště ve Stromovce patří k těm nejhezčím v Česku,“ říká trenér Tomáš Šustek.

Discgolf si v Česku získává stále více příznivců. DiscGolf je atraktivní sportovní disciplína a stále více oblíbená volnočasová aktivita. Jedná se o obdobu klasického golfu - namísto holí a míčků se používají létající talíře (disky), místo jamek pak speciální koše. Frisbee golf, jak je také někdy tento sport označován, vznikl v 70. letech v USA a od té doby získal již statisíce hráčů po celém světě. Česko je v Evropě společně s Finskem discgolfová velmoc v počtu hřišť. Za deset let jich u nás vznikla víc než stovka! DiscGolf je nenáročný rekreační (ale i profi) sport, který se naučíte hrát během chvíle a nezáleží přitom na pohlaví ani věku. Disk se hází z určeného výhoziště na cíl - jamku, která je tvořena discgolfovým košem. Obvyklá délka jedné jamky bývá 50 - 150 metrů a průměrný hráč by ji měl běžně dokončit třemi hody (záleží na tzv. paru jamky). Po prvním výhozu hráč pokračuje z místa, kam disk dopadl a takto hází, dokud se netrefí do koše. Cílem hry je, stejně jako v golfu, dokončit hřiště co nejmenším počtem hodů.

Agrola Bagr Cup 2020 České Budějovice

18. 9. slavnostní zahájení a informační setkání hráčů v Restauraci Solnice.

19. 9. Dvě kola turnaje - začátek v 9:00, konec přibližně v 17:00

20. 9. Závěrečné kolo turnaje – začátek v 9:00, ve 14:00 vyhlášení výsledků

Doprovodný program: Organizátoři připravili turnajové hřiště už dva týdny před akcí, tedy pro zájemce je možné si hřiště vyzkoušet. Na místě bude stánek s prodejem disků a doplňků discgolfového sportu.