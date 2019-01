České Budějovice – Příznivci volejbalu se mají na jihu Čech na co těšit. Vedení VK Jihostroj ČB jim nadělilo v závěru roku 2013 velice milý dárek, v jihočeské metropoli se s největší pravděpodobností bude hrát Final Four Českého poháru mužů a finále ČP žen.

CEV 2014 volleyball champions league, utkání mezi VK Jihostroj České Budějovice a Budvanska Rivijera Budva. | Foto: Deník/Václav Pancer

České Budějovice – Příznivci volejbalu se mají na jihu Čech na co těšit. Vedení VK Jihostroj ČB jim nadělilo v závěru roku 2013 velice milý dárek.

V českobudějovické Sportovní hale bude v únoru odehrán závěrečný turnaj Českého poháru! „Usiloval jsem o to jako trenér Jihostroje tři roky, jsem moc rád, že se to tentokrát podařilo," okomentoval úspěch na organizačním poli trenér Jan Svoboda, který tak má před sebou velkou výzvu. „Je jasné, že chceme Český pohár vyhrát." Aby Jihostroj hrál Final Four, musí ještě zvládnout nelehký čtvrtfinálový oříšek, dvojzápas s Brnem.

Termín Final Four ČP je 17. – 18. 2. 2014.

Atraktivní semifinále a finále mohou brát fanoušci jako dodatečný dárek od VK Jihostroj ČB pod vánoční stromeček. „Bude to určitě zpestření sezony." 19.2. se odehrají v českobudějovické Sportovní hale dokonce dva finálové zápasy ČP. Kromě kategorie mužů se rozhodne i o vítězi ČP kategorie žen! Poprvé v bohaté kariéře by tak mohla „doma" nastoupit reprezentantka Julie Jášová, která v letošní sezoně nastupuje v dresu mistrovského Prostějova.