Byli blízko. Volejbalisté Jihostroje České Budějovice sahali v Praze po mistrovském titulu. V pátém setu ale Pražané vyhráli. Série se za stavu 2:1 pro Jihostroj vrátí na jih Čech.

Jihostroj ve finále extraligy | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Volejbalisté Jihostroje České Budějovice v prvním setu nehráli špatně, jenže nedokázali proměnit v úspěch bodové body, domácím se dařilo vytloukat bloky, a proto byl nakonec náskok pro domácí uklidňující. Trenér Andrzej Kowal pouštěl postupně do hry i další hráče, vývoj prvního setu se mu ale zastavit nepovedlo. „Bojíme se vyhrát,“ burcoval mezi sety blokař Jihostroje Oliver Seedláček. „Jsme nervózní, musíme zahodit obavy z výhry.“ Přesně to on a jeho spoluhráči udělali. Ve druhém setu byl Jihostroj jasně lepší než soupeř. Těžká podání dokázal na postu libera skvěle odpřihrávat Kovařík. Náskok, který si Jihočeši vypracovali, udrželi až do závěru. Zápasu v Praze přihlížel i prezident českobudějovického klubu Jan Diviš. Nejen on, ale i početná skupina diváků nadšeně aplaudovala po zisku druhého setu.

Třetí set začal tým z jihu skvěle. Táhli ho volejbalisté z jihu Ameriky. Brazilec Carísio a Argentinec Luengas. Na postu univerzála se zabydlel Nizozemec van Schie a během chvíle to bylo 7:3. Na konci setu byl první Jihostroj,k terý předvádí v play off skvělou jízdu a skvělé výkony. „Ještě není konec,“ varoval Petr Michálek, který by zkušenosti mohl v halách rozdávat… Druhou polovinu setu trenér Kowal takticky obětoval, z kurtu poslal na lavičku Luengase, Okoliče, Balabanova, van Schieho i Carísia…

V pátém setu se rozjetí Lvi nenechali zastavit, jejich náskok byl veliký, psychická pohoda na straně Lvů byla jasně vidět. Ve čtvrtek pokračuje série zápasem v Č. Budějovicích.

Lvi Praha – Jihostroj ČB 3:2 (18, -21, -20, 15, 10), rozhodčí Rychlík, Čínátl. Jihostroj: Carísio, van Schie, Okolič, Sedláček, Balabanov, Luengas – libero Kovařík (Leština, Ondrovič, Emmer, Pitner, Zelenka). Trenér Kowal. Stav série 1:2.