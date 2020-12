Martin Kryštof, libero Českých Budějovic, vyprávěl: „Hráli jsme v klidu, nedělali jsme moc chyb a dokázali jsme soupeře zatlačit od sítě kvalitním podáním.“ To je cesta, která platí na každého soupeře. Naopak Jiří Adamec odjížděl do Zlína zklamaný. „Náš výkon nebyl takový, abychom Budějovice víc potrápili,“ uvedl.

Vzhledem k faktu, že týmy, aby ušetřily za PCR testy, většinou nastupují ke dvěma zápasům ve dvou dnech, se dají v tomto soutěžním ročníku očekávat i překvapivé výsledky.

Jihostroj by měl nastoupit v sobotu v domácím prostředí proti Příbrami, vedení klubu, jak už se stalo v této době zvykem, připravuje pro všechny fanoušky zdarma komentovaný stream.

V tabulce se českobudějovický Jihostroj drží v čele. Svěřenci trenéra René Dvořáka nasbírali v devíti zápasech 22 bodů, Liberec má 20 bodů, ale o zápas méně.

Radek Mach (kapitán VK Jihostroj České Budějovice): „Ač to výsledkově nevypadá, tak to byl těžký zápas. Na výhru jsme se docela nadřeli jenom proto, že jsme udělali strašnou spoustu chyb. Do příště se jich musíme vyvarovat, protože by nás to mohlo stát body.“

René Dvořák (trenér VK Jihostroj České Budějovice): „Druhé zápasy jsou vždycky takové polomrtvé. Hráči se nemohli dostat do tempa. Snažíme se do sestavy zapracovat hráče, kteří doteď tolik nehráli, jako jsou Casey Schouten a Marek Zmrhal.“