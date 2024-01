Volejbalisté Jihostroje České Budějovice nastoupí v domácím utkání v prestižní Lize mistrů proti Lüneburgu. Zápas začne v úterý v 17.00.

Video: Deník/ Kamil Jáša

Volejbalistům Jihostroje České Budějovice se navzdory předsezonním prognózám nepodařilo v Lize mistrů zatím vybojovat ani bod. Přestože výkony v prestižní soutěži patřily k lepším v sezoně, soupeři byli lepší. Jistější. "Na servisu a na přihrávce," odpovídal trpělivě trenér Jihostroje Č. Budějovice Polák Andrzej Kowal.

V Polsku před vánočními svátky odehrál Jihostroj výborné utkání. V úvodu polské hvězdy zatlačil a zaskočil. Jenže pak zase přišla bolest jihočeského týmu. Výpadek koncentrace, ztráta lehkých výměn a Poláci už byli k nezastavení.

V Lünebrugu také Jihostroj hrál velmi dobře. Hlavně v prvním setu. Pak už měla hra Jihočechů sestupnou tendenci. Jen pro oživení paměti. Tady je výsledek z 22.11. 2023: Lüneburg - Jihostroj Č. Budějovice 3:0 (24, 20, 15).

SVG Lüneburg hrál v této sestavě: Elser, Knigge, Böhme, Röhrs, Leeson, Elgert, libero Worsley. Střídali: Mohwinkel a Ketrzynski. Jihostroj nastoupil ve složení: Carísio, Balabanov, Taylor-Parks, van Schie, Luengas, Sedláček, libero Michálek. Střídali: Emmer, González, Ondrovič a Leština. Nejvíce bodů nasbírali Röhrs 12, Böhme 11, Elser 10 – Luengas 13, van Schie 11, Taylor-Parks 7. Bilance útoků byla hodně vyrovnaná: 38:36. Jenže nejvíc se projevilo, o čem mluvil trenér Kowal. Esa: 7:3.

V Německu, kde je volejbal hodně populární, přišlo do haly 1852 diváků. Dá se očekávat, že v Českých Budějovicích bude v úterý plná hala. Možná dorazí 2000 fanoušků. Jihostroj chce dokázat, že není ve skupině Ligy mistrů jen do počtu. "Důležité je, abychom byli zdravotně v pořádku," vyslovil přání polský trenér Jihostroje Andrzej Kowal. A ještě jedem postřeh, který zazněl na vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec roku Jihočeského kraje. "Trénujeme letos výborně. Jako v nároďáku. To je poprvé za celou dobu, co tu jsem," popíchl širokou volejbalovou rodinu Petr Michálek. Tak uvidíme, jak se kvalita tréninku projeví přímo v zápase Ligy mistrů.

Utkání Jihostroj ČB - Lüneburg začne v úterý v 17.00, řídit ho budou Turek Ozbar a Rumun Laurentiu.