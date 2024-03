Třetí zápas play off extraligy volejbalistů. České Budějovice - Karlovarsko. Role favorita, která je velmi ošidná, tentokrát byla jasná. "My chceme hrát ještě lépe než v prvních dvou zápasech," vyprávěl trenér Jihostroje Č. Budějovice Andrzej Kowal.

Čtvrtfinále extraligy volejbalistů Jihostroj ČB - Karlovarsko | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Na hráčích Jihostroje je vidět, že se dali dohromady. „Na plese," smál se masér Filip Hoch. Hosté pod velitelskou taktovkou trenéra Ondřeje Hudečka dorazili na jih bez zábran. „Chceme vrátit sérii do Karlových Varů,“ vyprávěl. České Budějovice vyladily formu i zdravotní stav hráčů. Na kurtu se objevila očekávaná sestava.

Domácí volejbalisté začali skvěle, povzbuzeni výhrou v Karlových Varech vedli už 4:0. Hosté se postupně dostávali do tempa, výborně útočil univerzál Rodriguez Dosal, a stav otočili na 17:13. Na palubovku naskočili střídající Emmer, Leština a van Schie, kteří pokaždé dokázali během svého působení na hřišti týmu pomoct. Tentokrát ale byla jejich mise neúspěšná, Jihostroj dobře rozehraný set ztratil.

Bouřlivé prostředí ve Sportovní hale rozbouřilo emoce i na hřišti. Hráči Karlovarska často diskutovali s rozhodčím, možná to byl i taktický záměr, protože jejich hra nabírala postupně obrátky. Dařil se jim servis i bloky, naopak domácí volejbalisty jako by svazoval pocit, že už mohou sérii ukončit, a tolik se jim nedařilo v útoku. Luengas ani González nezářili tolik jako v předchozím duelu. Karlovarsko uteklo o 4 body 19:15. Skóre ale Jihočeši dokázali srovnat, dokonce vedli už 23:20! Emmer kombinoval s Nizozemcem van Schie, Luengas zázračně vybral míč v poli a domácí měli setbol. Ten druhý z hlavního kůlu proměnil van Schie.

Do třetího setu nechal trenér Kowal „vítěznou“ sestavu, Karlovarsko žádnou změnu nepřichystalo. Bojovalo se o každý bod, vyrovnaný stav vydržel až do koncovky. To už se na straně Jihostroje protočili téměř všichni hráči z lavičky. Několik setbolů i vinou zkažených podání hosté neproměnili, infarktová koncovka nakonec patřila sebevědomému Srbovi Okoličovi. Nejprve vybral těžký míč, který se kutálel po pásce sítě, a následně zablokoval útok Pastrňáka.

Čtvrtá sada patřila Jihostroji. Velmi namotivovaný Kubánec González intenzívně prožíval každou výměnu, do každého úderu šel naplno, pro svůj tým získal 20 bodů a byl nejvíc bodujícím hráčem domácích. Jihostroj České Budějovice se dostal do semifinále extraligy volejbalistů.

Jihostroj ČB – Karlovarsko 3:1 (-20, 23, 25, 19), rozhodčí René Činátl – Lukáš Spáčil, 96 minut, 2 310 diváků, konečný stav čtvrtfinálové série 3:0.

Jihostroj ČB: Carísio, Gonzalez, Okolič, Sedláček, Balabanov, Luengas – libero Kovařík (Leština, van Schie, Emmer, Ondrovič). Trenér Andrzej Kowal.