Pohled do tabulky jasně napovídá, že fanoušci se ve dvacátém kole zaměří převážně na dva duely. České Budějovice - Karlovarsko a Lvi Praha - Kladno. Pohled do tabulky zase mluví o tom, že se hraje o čelo. Karlovarsko drží krok na špičce s Libercem, Jihostroj zase touží dohnat Lvy z Prahy. Třetí místo by bylo výhodné před vstupem do play off.

A ještě zajímavost sobotního duelu na jihu Čech. Pokud Karlovarsko v Lize mistrů nepostoupí do další fáze nejprestižnější klubové soutěže Evropy, a Jihostroj zvládne odvetu s Maaseikem, právě oba české kluby na sebe narazí v čtvrtfinále Poháru CEV!