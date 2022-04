Nohejbalisté jsou smutní. Zemřel Václav Hájek

Volejbalisté od úvodních výměn na nic nečekali a tvrdě se opírali do podání i útoků. V polovině setu při servisu Schoutena a de Ama domácí volejbalisté utekli ve skóre (17:12), ze středu se následně prosadili Polák i Sedláček a trenér Pomr sáhl ke střídání. Na palubovku poslal 216 cm vysokého univerzála van Dijka, který svými dvěma bloky pozlobil budějovické smečaře. Českobudějovičtí ale měli poslední slovo, Schouten přímým bodem za koncovou čárou sadu ukončil.

Jihostroj v extralize volejbalistůZdroj: Deník/ volejbalcb.cz

Ohromný van Dijk začal druhý set v základní sestavě hostů, a byl to on, kdo nastartoval obrat ve hře Lvů, protože velmi dobře bránil i útočil (9:4). Stratég Dvořák vybral v krátkém čase oba oddechové časy, aby zastavil nápor Pražanů. Stoiloviče vystřídal Michálek a Jihostroj se dokázal dotáhnout na rozdíl dvou bodů (12:14). Pražští Lvi však zaťali znovu drápy do hry domácího týmu a svou kořist už nepustili.

České Budějovice vlétly do třetího dějství s plnou parádou a vedly už 13:7. Hosté se samozřejmě nevzdali, diváci nadšeně tleskali skvělým zákrokům v poli i tvrdým úderům na obou stranách hřiště. V koncovce poslední bod uhráli domácí a mohli slavit zisk setu.

I ve čtvrté pokračovala přetahovaná o každý bod, všichni aktéři se překonávali v obraně, nenechali žádný balon spadnout zadarmo. Vyrovnané skóre vydrželo až do stavu 19:19, kdy se střídajícímu Toduovi se povedl blok a Lvi si vypracovali lepší pozici do koncovky, a také měli setbol. Jihočeši prokázali nesmírnou bojovnost, nepříznivý stav otočili a připsali si první vítězství v semifinálové sérii.

Jihostroj České Budějovice – Lvi Praha 3:1 (18, -22, 22, 24), čas: 126 minut, rozhodčí: Spáčil, Rychlík, diváků 1 475, stav série: 1:0.

České Budějovice: de Amo, Stoilovič, Polák, Schouten, Sedláček, Licek – libero Kryštof (Michálek, Michal Kriško, Mach). Trenér: René Dvořák.

Praha: Smith, Todua, Mihajlovič, Tomáš Kriško, Janouch, Nedeljkovič – Moník (van Dijk, Pliasetskij, McCarthy, Vodička). Trenér: Tomáš Pomr.