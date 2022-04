Do utkání vyslal trenér Dvořák na post univerála opět Michala Kriška, který se do formy vrací po těžkém zranění kotníku. Ústečtí bojovali, v úvodu prvního setu byl stav vyrovnaný, pak ale domácí tým prokázal kvalitu a dostal se před vstupem do první koncovky do vedení. Jihočeši set zvládli 25.20.