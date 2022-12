Do odvety osmifinále Poháru CEV poslal do základní sestavy trenér Českých Budějovic Vojtěch Zach smečaře Licka. Dostal přednost před Michálkem. Pro reprezentačního útočníka Licka rozhodla především razance v útoku.

Švýcaři zázračně do odvety uzdravili univerzála ze Srí Lanky, nejen on dělal Jihočechům veliké problémy. „Soupeř je kompaktnější, hráč ze Srí Lanky hodně skáče, je nevyzpytatelný,“ říkal trenér Č. Budějovic Vojtěch Zach. Měl pravdu, anejho slpva došlo a skokan Mahela dělal důležité body. Víc starostí ale měli Jihočeši se svým výkonem. Švýcaři přijeli s odvahou v útoku, dopstali se v koncovce až do tříbodového vedení. Při servisu Petera Ondroviče Jihostroj strovnal: 21:21. V závěru setu ale domácí selhlali, van Schie neuspěl propti jednobloku a Švývcaři byli o krok před českým týmem 25:22.

Volejbalista ze Srí Lanky celým jménem Jayalath Arachchige Mahela Indeewara Bandara vypadal, jako by seho drama o postup ani netýkala. To už ale na kurtu byl jiný českobudějovický univerzál. Michal Kriško nahradil Nizozermce van Schie. A České Budějovice šly do vedení: 12:8. V závěru seti si vzal balon za koncovou čarou Ulrich a Schönenwerd začal náskok dotahovat. Trenér Zach si bral dva oddechové časy v rychlém sledu za sebou: 22:20. Zabralo to. Jihostroj srovnal na 1:1 na sety.

Bitva o postup pokračovala. Švýcaři dál ukazovali, proč jsou až v osmifinále evropské soutěže. „Schönenwerd opravdu není slabý tým,“ přikyvoval trenér Zach. Jeho týmu se pdoařilo skóre ze 13:15 otočit na 17:16. Argentinský nahrávač Českých Budějovic Giraudo zpřesnil své nabídky a z nich útočníci dolovali další body: 21:18 a 25:18.

České Budějovice vedly 2:1 na sety a postup do dalšího kola play off už měly v kapse.

V závěru domácí prostřídali prakticky celou šestku (s .liberem sedmičku) a vychutnávali si postupové oslavy.

Jihostroj České Budějovice – Schönenwerd 3:2 (-22, 21, 18, -18, 9).

Jihostroj České Budějovice: Giraudo, van Schie, Licek, Stojlovič, Ondrovič, Polák – libero Kryštof a Kovařík (Kriško, Piskáček, Michálek, Šulista, Tóth). Rozhodčí: Marcin Herbik (Polsko) - Raquel Portelová (Portugalsko). Diváků 895. První zápas 3:1, postuopují České Budějovice.