Volejbalisté Jihostroje České Budějovice si v Poháru CEV nezahrají. "Odstoupili jsme," potvrdil Deníku tuto informaci manažer Robert Mifka.

Manažer Robert Mifka | Foto: Deník/ Matěj Mayer

První zápas se měl odehrál 10.11. v Moskvě. Odveta byla v plánu na 19.11. v Č. Budějovicích. "Rusové ale onemocněli Covidem-19, museli do izolace, tím termín prvního zápasu nepřicházel v úvahu a začal maraton vyjednávání." Jihočeši nabídli vstřícný krok. Jeden zápas v ČR. Rusové vymysleli krkolomnější varianty. Jeden nebo dva zápasy v Moskvě. "To jsme ale nemohli akceptovat," stojí si pevně za svým manažer českobudějovického týmu. A proto CEV rozhodl za oba soupeře. "Nařídil nám, abychom vzali devatenáctého listopadu ten zápas jako první, k odvetě bychom cestovali za týden do Ruska. V době, kdy doháníme termíny v extralize, nemůžeme vystavit sebe a ostatní české týmy do ekonomické nejistoty, testujeme se speciálně pro osmačtyřicet hodin, navíc bychom, ne naší vinou, přišli o domácí prostředí. Proto jsme se rozhdli, že z Poháru CEV odstupujeme," vysvětlli manažer Jihostroje ČB Robert Mifka. Českobudějovičtí tak v v pohárové Evropě nečekaně končí, přitom si ani jednou nezasmečovali.