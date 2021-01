Jihočeši zahájili utkání velkým náporem. Ohromnou silou byl především výborný servis, který znemožnil hostům útok středem. Jihočeši vynikali v obraně nad sítí i v poli a první dějství bylo jasnou záležitostí pro domácí.

Dukla se v druhém setu aklimatizovala, častěji se trefovala do podání, přímé body si připsali oba Kriškové, a hra se vyrovnala a Liberečtí odskočili o tři body (11:8). Pěti body v řadě při podání budějovického nahrávače se domácí tým znovu dostal do vedení. V těchto chvílích exceloval kanadský univerzál Schouten. Dlouhé dechberoucí výměny nabídl závěr druhé sady. Pak ale Zmrhal smečoval do autu, Schouten spadl při bloku do sítě a liberecký Tomáš Kriško trefil parádně podání, set vybojovala Dukla Liberec.

Špičkový český volejbal přinesla třetí sada. Za delší konec provazu v ní tahali domácí. Nenápadným, ale důležitým článkem budějovického stroje byl Stoilovič, který výborně přihrával, dařilo se mu uhrávat těžké vysoké nahrávky z pole a získával pro svůj tým důležité body.

Do čtvrtého setu poslal Michal Nekola do útoku zkušeného Jana Štokra. Hostům se hned v úvodu podařilo odskočit o dva body, ale byl to znovu de Amo, který svým podáním rozstřílel liberecké přihrávače, především Petra Šulistu. Útok Severočechů držel Tomáš Kriško, který odvážně smečoval ze všech pozic. Na bojovné budějovické volejbalisty to tentokrát nestačilo. De Amo milimetrově přesně nahrál svému univerzálovi a Jihostroj proměnil druhý mečbol. Jihočeši zvítězili za tři body a jsou znovu lídrem české extraligy.

Jihostroj České Budějovice – Dukla Liberec 3:1 (13, -22, 19, 22), čas: 118 minut, rozhodčí: Činátl, Rychlík, bez diváků.

České Budějovice: Mach, Schouten, Michálek, Ondrovič, de Amo, Stoilovič – libero Kryštof (Zmrhal, Todua). Trenér: René Dvořák.

Liberec: Tomáš Kriško, Veselý, Michal Kriško, Šulista, Leikep, Kovalčuk – libero Kopáček (Srb, Štokr, Suda). Trenér: Michal Nekola