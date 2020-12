Volejbalisté Jihostroje České Budějovice zvládli zápas 8. kola extraligy v Ústí nad Labem skvěle, vyhráli 3:1 a jsou na prvním místě v tabulce

Jihostroj v Ústí nad Labem | Foto: Deník/ Karel Pech

Trenér René Dvořák svěřil post univerzála do rukou Kanaďana Schoutena, ten se mu odvděčil velmi dobrým výkonem. Body přibývaly na jihočeské straně rychleji, a proto hosté velmi brzy vedli 2:0 na sety. Útočné pozice řešil Schouten razancí, to se mu vyplácelo. Pokud se domácím podařilo tvrdě zasmečovat, obranu v poli precizně řídil z postu libera Martin Kryštof. Tentokrát proti Jihostroji nastoupili dva odchovanci jihočeského volejbalu (Tibitanzl a Beer), nehráli špatně, ale na rozjeté České Budějovice to nestačilo.