Čtvrtý finálový duel mezi volejbalisty Českých Budějovic a Karlovarska mohl rozhodnout o držiteli mistrovského titulu, lepší výchozí pozici měli stále hostující hráči, kteří v sérii vedli 2:1.

Soupeři se neměli čím překvapit, podle toho se vyvíjel první set. Ve vyrovnané bitvě se Jihostroji povedlo několikrát zablokovat karlovarské útoky a vypracoval si malý náskok. Stav v koncovce byl 24:21, set nakonec ukončilo až zkažené podání střídajícího Luxe.

Domácí našli recept na levačku Patrika Indry, na palubovce ho vystřídal další levák Daniel Římal. Nizozemský nahrávač v karlovarských službách se snažil rozhodit budějovickou obranu, a proto častěji využíval středové hráče Patočku a Wilsona. Budějovice dokázaly utéct až na 18:13, ale zlepšenou hrou Karlovy Vary vyrovnaly a koncovku zdramatizovaly. Domácí trenér Dvořák vytáhl trumf a poslal do útoku Kanaďana Schoutena. Ten dal na ukončení setu podání, které se otřelo o pásku a skončilo by bodem, protože Karlovarští by míč vrátit nedokázali, ale protože rozhodčí zapískal dřív, než byl balon na zemi, rozehra se opakovala. Domácí se cítili právem poškozeni. Drama, ve kterém měly oba týmy několik setbolů, pokračovalo, šťastnější v něm byli hosté.

Jihostroj ani nevídaná chyba rozhodčích nesrazila na kolena, bojoval dál a ve třetím setu měl jasně navrch, hostům nepomohl ani příchod zkušeného nahrávače Ticháčka.

V úvodu čtvrtého dějství šli do vedení Západočeši, do jejichž sestavy se vrátil Indra a Keemink. Od stavu 13:13 domácí volejbalisté zvýšili obrátky, Schouten zařídil mečbol (24:19) a Wiese pokaženým servisem utkání ukončil. České Budějovice zaslouženě vybojovaly pátý rozhodující zápas, který se bude hrát v pondělí 19. 4. v Karlových Varech.

Jihostroj České Budějovice – VK ČEZ Karlovarsko 3:1 (23, -31, 19, 19), čas: 131 minut, rozhodčí: Činátl, Kovář, bez diváků, stav série: 2:2.

České Budějovice: de Amo, Michálek, Ondrovič, Rejlek, Stoilovič, Todua – libero Kryštof (Polák, Schouten, Mach). Trenér: René Dvořák.

Karlovarsko: Indra, Wiese, Wilson, Keemink, Vašina, Patočka – libero Pfeffer, Kočka (Lux, Římal, Ticháček). Trenér: Jiří Novák