Semifinálová odveta CEV Golden European League se hrála ve sportovní hale v Táboře. České hráčky v Rumunsku prohrály s Ukrajinou 0:3, případný postup do finále by jim zajistila pouze výhra 3:0 nebo 3:1 a vítězství ve zlatém setu. České volejbalistky nastoupily v omlazené sestavě, trenér nechal odpočívat opory Orvošovou a Mlejnkovou, zraněná je nahrávačka Valková.

Semifinále Zlaté Evropské ligy volejbalistek v Táboře | Foto: Deník/ Kamil Jáša

Národní tým předváděl bojovný výkon, nejúdernější silou byla Magdaléna Bukovská, naopak největší hrozbou pro české hráčky byla univerzálka Kraidubová. Tu se v závěru vyrovnané první sady podařilo ubránit, středem sítě se prosadila Ela Koulisiani a Češky se mohly radovat ze zisku setu. Do druhého dějství vlétly Ukrajinky jako vichřice, levoruká smečařka Milenková tvrdými údery přidávala jeden bod za druhým. Českým reprezentantkám se nedařil příjem podání a nedokázaly se proti vysokým blokům soupeřek prosadit. Ukrajinská děvčata velmi rychle vyrovnala skóre (1:1). Mnohem odvážněji začaly české hráčky třetí set. Především Lucie Kalhousová útočila bez bázně ze všech situací a dařila se spolupráce nahrávačky Pelikánové s kapitánkou Jehlářovou na středu sítě. V napínavé koncovce byly ale ukrajinské soupeřky přesnější, set dohrála vytlučeným blokem Milenková a ukončila tak naděje české reprezentace na postup do finále Zlaté evropské ligy. Trenér Athanasopoulos mohl v této situaci vyzkoušet další mladé hráčky z lavičky, třeba Smolkovou a Formánkovou, kterým je teprve 17 let, nebo o rok starší blokařku Jedličkovou. Jejich nadšení ale na vyspělou hru Ukrajiny nestačilo, prohrály 1:3, nejvíc bodujícími českými hráčkami byly Bukovská a Kalhousová s 12 body .

Česká republika – Ukrajina 1:3 (22, -11, -22, -16), rozhodčí Lot, Michlic, 110 minut, ČR: Bukovská, Koulisiani, Jehlářová, Pelikánová, Brancuská, Kalhousová – libero Digrínová (Formánková, Grabovská, Smolková, Kolářová, Jedličková). Trenér Janis Athanasopoulos.