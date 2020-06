O výzvě Česko běží dál

Na jaře se nemohly konat klasické jarní závody RunCzech běžecké ligy a proto přišli organizátoři se speciální letní výzvou. Běžci mají za úkol do 6. září nasbírat 125 kilometrů na pětikilometrových trasách Mattoni FreeRun. Těch je po celé České republice devadesát. Stačí se zdarma registrovat na www.runczech.com a pak se podívat, kterou trasu máte nejblíž. A až pojedete na výlet, nezapomeňte si zabalit běžecké boty a místní trasu objevit. Na kterých běhá i skupina s koučem, tak třeba poznáte i nové přátele.

Ondřej Masák: první běžec, který splnil výzvu Česko běží dál. Velice ochotně odpovídal na otázky:

Kdy a kde jste se o výzvě Česko běží dál dozvěděl?

O výzvě jsem se dozvěděl náhodou z webových stránek RunCzech, kde jsem zrovna řešil přeregistraci na Birell Grand Prix Praha pro moji ženu. Hned jsem se zaregistroval a druhý den v 5:30 před prací jsem vyrazil na první výběh.

Běhal jste každý den?

Běhal jsem každý den, ze začátku na rychlost a později jsem se v hlavě vyhecoval a dal si předsevzetí, že musím stihnout splnit výzvu do své dovolené (v sobotu odjíždíme do Chorvatska). Nejdříve jsem běhal před prací a později to bylo 2x denně. Chtěl jsem zakončovat maratonem, který jsem ještě nikdy nezaběhl, ale nohy mi to po 6 dnech běhání už nedovolily. Nakonec se mi podařilo výzvu splnit do týdne.

Znal jste trasu Mattoni FreeRun již před tím, než jsme výzvu spustili?

Mattoni FreeRun jsem znal, ve Stromovce v Českých Budějovicích je krásně značená, je to moc hezká trasa. Každopádně bydlím kousek, takže o to snáze se vyráželo.

Bylo vaším cílem splnit výzvu jako první?

Vůbec ne, nebral jsem to jako závod, spíš osobní výzvu. Chtěl jsem splnit výzvu před dovolenou, protože v Chorvatsku, kam jedem, zatím Mattoni FreeRun trasa není (usmívá se).

Běhal jste sám, se synem, s přáteli nebo se skupinou?

Běhal jsem většinou sám, odpoledne někdy s vozíkem. Mám 1,5 letého syna, který mi celou dobu něco ukazoval a vyprávěl, takže mi odpolední běh docela rychle utekl.

Startovní číslo vám kreativně zpracoval syn?

Jojo, ukázali jsme mu předlohu, ale ve finále ze startovního čísla byla spíše mapa.

Co bylo vaším motivem 2x zaměnit Stromovku za Prachatice?

V Prachaticích má moje žena rodiče, takže jsem se vydal prohlédnout i jinou trasu. Trať v Budějcích je placka, ale Prachatice jsou pořádně kopcovité. Problém byl, že u tchána není nouze o jídlo, takže Prachatice pro mě byl docela náročný výběh (směje se).

Podle trička na fotografii soudíme, že běháte i klasické RunCzech závody. Který je váš nejoblíbenější?

Přesně tak, rozhodně srdcovka je Sportisimo 1/2Maraton Praha.

Potkáme se na letos na závodě na letišti Runway Run?

Tak to si nenechám ujít! Kdy jindy se člověk dostane na takové místo a ještě s takovou atmosférou běhu.

Jaké jsou vaše další běžecké plány?

Letos jsem si naplánoval všechny pražské závody, včetně maratonu, který jsem ještě nikdy nezaběhl. To bude má další běžecká výzva, už se nemohu dočkat

Čemu se věnujete, když zrovna neběháte?

Kvůli koronaviru se odsunuly plánované závody, takže mě to trošku demotivovalo k výběhu, proto jsem s kamarádem o to víc začali jezdit na horském kole. Proto děkuju za tuhle výzvu, která mě zase vrátila do běžeckých bot a namotivovala k tréninku. (autor: RunCzech)