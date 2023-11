Za dva dny odehrají badmintonisté celkem 120 zápasů. V Českém Krumlově se bude hrát o medaile.

Sportovní hala v Č. Krumlově se chystá na MČR U17 | Foto: Deník/ SKB ČK

Český Krumlov se připravuje na mistrovství České republiky badmintonistů. Trenér a šéf českokrumlovského klubu Radek Votava přikládá akci velký význam.

Jak významná akce to pro vás je?

Pořádat mistrovství České republiky je vždy výzva. I když to můžeme brát v roli tradičních pořadatelů jako jakousi rutinu, není to tak. Aby akce proběhla dobře, je to spousta práce v období několika měsíců před, potom příprava haly a celého zázemí, samotný turnaj a následný úklid a vše spojené s dokončením akce. Celkem to zaměstná přibližně dvacet lidí. V klidu mohu říct, že to je z našeho pohledu top akce.

Mistrovství České republiky v badmintonu U17Zdroj: Deník/ SKB ČKMáte v hlavě, kolik domácích šampionátů už máte jako pořadatelé za sebou?

Nedalo mi to, spočítal jsem, že od roku 2006 jsme uspořádali celkem 22 mistrovství České republiky. Nějaký rok to byla i dvě mistrovství České republiky. Ve všech kategoriích od U13 až po dospělé, a to včetně družstev žáků a dorostu.

Jak se na turnaj chystají domácí hráči a hráčky?

Z našeho klubu budou startovat Eliška Mikešová, Eva Fišerová, Kristýna Kozáková, Tereza Pavlyková, Vanessa Pražáková, Petr Jurný, Dennis Pražák a Matyáš Puffr. Řekl bych, že se připravujeme normálně. Ale je pravda, že tréninky byly v posledních týdnech lepší. Asi se opravdu těší.

Jaká bude další jihočeská stopa v turnaji?

Věřím, že se podaří společně s dalšími Jihočechy, hrát budou Krištof Klíma, František Vrchotický, Barbora Kubáková, Vanesa Šemberová, ti jsou ze Sokola České Budějovice, Jakub Bouberle a Barbora Bouberlová ze Sokola Vodňany, vybojovat nějaké to pódium.

Máte informace od soupeřů, jak oni vnímají, že se vrcholný turnaj koná v Českém Krumlově? Není to pro většinu z nich hodně vzdálená destinace?

V této odpovědi musím vycházet z toho, jaké máme zpětné vazby na naše akce. Věřím, že se všichni do Krumlova těší, přestože je to pro mnohé docela daleko. Na pořadatele jsou stále náročnější požadavky, ale zázemí máme dobré. Hodilo by se mít o něco větší halu, ale jsme v "normě". Drobné nedostatky se snažíme kompenzovat pěknými cenami, které máme ve spolupráci s českou firmou Mixit, do turnaje dáváme míčky ve spolupráci s firmou Oliver, diplomy a medaile dodává Český badmintonový svaz, máme dobrou spolupráci s provozovatelem sportovní haly obecně prospěšnou společností PRO-SPORT Český Krumlov a samozřejmě také městem Český Krumlov. Turnaj budeme streamovat po oba dny ze všech pěti kurtů a musíme zvládnout také rozhodčí na všechny zápasy. To je aktuálně největší úkol. Letos se nám podařilo dosáhnout i na krajskou dotaci a jsme moc rádi, že mistrovství České republiky věkové kategorie U17 je finančně podpořeno v rámci dotačního programu Jihočeského kraje. Moc děkujeme.

Jaké mají současní sedmnáctiletí hráči sny a plány? Může to být třeba účast na OH 2028?

Tak to je těžká otázka. Věřím, že o olympiádě sní, asi ne v roce 2028, ale v roce 2032 by to mohla být ta jejich.

Kategorie U17 je naše úspěšná. Reprezentační tým U17 vybojoval v roce 2023 na mistrovství Evropy U17 družstev fantastické bronzové medaile. Všichni hráči a hráčky tohoto týmu budou v Krumlově startovat. Kdo jiný by měl snít a snažit se o nejvyšší mety.