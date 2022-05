Jeho sestra Nina běžela 200 překážek za 29,11, se kterými je letos nejlepší v ČR před oddílovou kolegyní Emou Albrechtovou, která v neděli zaběhla 29,83. Český rekord žákyň na této trati patří od roku 2018 Tereze Babické (Sokol ČB) se 27,87 z roku 2018. Nina si dále vytvořila osobní rekord v dálce 550, letos čtvrtý nejlepší výkon v republice.

"Děti prošly přípravkou v oddíle. Sleduji je od jejich devíti let - hlavně Michal už tehdy byl jiný, mimořádný, odmala chce překonávat mety a rekordy. Teď ještě ty šikulky ohlídat do seniorů, ale těch vlivů během vývoje je tolik..," říká trenér Jiří Couf.

Nejlepší výkony roku padly ještě v dalších dvanácti disciplínách. Tři vrhy vyhrála Andrea Rypáčková z VS Tábor.

Z výkonů: 60 m Martin Dušek (VS) 7,42, Jonáš Böhm (NB) 4,47, René Steinke (VS) 7,64, Kateřina Hlaváčová (Čéč) 8,17, Nela Šebestová (PT) 8,35 (r 8,29), Lucie Chmátalová (VS) 8,37, 150 m Jan Čoka (Čéč) 17,95, Böhm 17,96, Jan Čermák (Čéč) 19,48, Hlaváčová 19,38, Chmátalová 19,88, Nina Zajícová (NB) 19,94, 300 m Jan Čoka 38,31, Tomáš Čoka (14,Čéč) 39,71, Josef Kašpárek (13, JH) 42,40, Magdalena Šimánková (Sok) 43,03, Michaela Mikulíková (JH) 45,48, Kamila Knotková (14, JH) 45,72, Kateřina Chylíková (Pí) 46,35, 800 m Tomáš Čoka 2:07,48, Jan Šustr (VS) 2:20,00, Matěj Šíma (14, NV) 2:25,38, Zajícová 2:35,06, Linda Malá (14, Sok) 2:35,47, Ludmila Kozlová (PT) 2:37,20, 1500 m Vojtěch Kopecký (Sok) 4:28,91, Ondřej Kozojed (Be) 4:29,33, Tereza Tučková (ČD) 5:20,45, 100 přek. Martin Oborný (Čéč) 15,55, Rostislav Pivec (14, NV) 16,46, Albrechtová 15,10, Chmátalová 15,49, Michaela Běhounková (VS) 16,12, 200 přek. Oborný 30,17, Tereza Čápová (VS) 32,07, 4x60 m chlapci Čéčova 29,85, děvčata VS 31,68, 3x300 m chlapci Čéčova 2:45,90, děvčata Prachatice 3:06,47, Sokol 3:06,53, výška Rada 180, Lukáš Topka (14, Čéč) a Adam Fišer (14, Sok) 162, Čápová 156, dálka Vojtěch Stříbrný (Sok) 580, Běhounková 478, koule Rypáčková 10,64, Stříbrný 11,90, Václav Zeman (JH) 11,65, disk Rypáčková 28,44, Kateřina Peniaštěková (VS) 27,14, mimo soutěž Mariia Yakushevská (Sok) 34,70, Václav Zeman (14, JH) 25,84, Tadeáš Čepčány (12, Čéč) 24,09, kladivo Rypáčková 32,11, Kristýna Novotná (NV) 26,10, Matěj Tomášek (Čéč) 34,36, oštěp Lucie Ježková (Sok) 31,77, Silvie Julie Fiziková (Čéč) 30,23, Rada 45,23 posledním pokusem, Steinke 39,54, Pivec 38,11.

Nadcházející sobotu bude II. kolo I. NL s muži a ženami Sokola ČB v Edenu, v neděli II. liga v Pacově. V Sušici bude v sobotu II. kolo společného přeboru krajů. Přípravky sk. A budou závodit v pátek od 17 hodin v Prachaticích.