Cyklista, organizátor závodů, funkcionář. Čestmír Kalaš slaví 80. narozeniny. Na Táborsko letí gratulace od cyklistů nejen z České republiky. Připojují se i členové sportovní redakce Deníku.

Tábor, areál Komora. Tady se v roce 2024 pojede mistrovství světa v cyklokrosu. | Video: Deník/ Kamil Jáša

Nebýt Čestmíra Kalaše, kdo ví, jak by to s cyklokrosem bylo. Možná by tento sport vůbec nevznikl. "Pořád jezdím," směje se dobře naladěný nestor československé a světové cyklistiky. "Už to není tolik kilometrů, ale tak třicet - čtyřicet zvládnu." Na vlastní oči toho viděl hodně. Zažil atmosféru Tour de France. Nad slavným závodem letěl ve vrtulníku. Na kole začínal v patnácti letech, teď mu je osmdesát. "Ve škole, já chodil na střední do Budějovic, mi profesor Vejsada říkával: Kalaši, Kalaši! Měl bys té cyklistiky nechat. Ta tě živit nebude! A vidíte to, jezdím pořád," směje se Čestmír Kalaš, který v Táboře stál u zrodu cyklistického klubu.

Málokdo ví, že plaval. "Začínal jsem v bazénu, až pak jsem přešel na kolo," potvrzuje čerstvý osmdesátník, kterému přejeme hodně zdraví. Jako dárek by se hodila česká medaile z mistrovství světa v cyklokrosu 2024, které se pojede právě v Táboře.