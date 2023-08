Festival u Lipna potrvá až do neděle 20. srpna. První víkend byl zatěžkávací zkouškou pro organizátory, kteří připravili program pro milovníky sportu i kultury.

ČEZ Lipno sport festival 2023 | Video: Deník/ Kamil Jáša

Hlavní organizátorkou festivalu je olympijská vítězka Kateřina Neumannová. "Dorazili Dominik Hašek, Kateřina Nash, Gabriela Nývltová Vrabcová, Gabriela Soukalová, vodní slalomáři Hilgertová, Rohana Přindiš," vyjmenoval jen namátkou osobnosti, které se během festivalu pohybovaly a pohybovat budou mezi návštěvníky festivalu.

Olympionici si užívali atmosféru festivalu, zapojovali se do soutěží. Dominik Hašek pádloval, jel šedesátikilometrový závod na kole, nastoupil do beachvolejbalového zápasu. "Sport mě prostě baví. Třeba cyklistiku mám rád, i když jsem do poslední chvíle zvažoval, jestli pojedu dvacet nebo šedesát kilometrů." Šedesátku zvládl brilantně, stejně tak jako odehrál parádně jednu výměnu beachvolejbalové exhibice nejúspěšnější cyklista paralympijské historie Jiří Ježek.