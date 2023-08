Velký úspěch měl i program ve znamení paralympijského dne. Desítky plavců si nenechaly ujít možnost zasoutěžit si se zlatým z paralympiády Arnoštem Petráčkem. Populární Arny rozdával radost, vyhrál i čokoládu, předvedl totiž návštěvníkům festivalu stojku na hlavě. "Festival je krásný, je tu hodně lidí, všichni se bavím nádhera," vyprávěl dojatě. Při závodě ho podporovaly desítky dlaní, závod měl skvělou olympijskou atmosféru.

Hvězdou festivalu byl i Jiří Ježek. Nejúspěšnější cyklista paralympijské historie se mimo jiné nechal vyhecovat a vylezl až na vrchol lezecké stěny. „Byla to pro mne v lezení premiéra a musím přiznat, že to bylo poměrně náročné. Ale já výzvy miluji a jsem moc rád, že jsem si to zkusil,“ přiznal. Festival navštívili i vlivní sportovní funkcionáři předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek, předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval a šéf olympijských misí Martin Doktor.

"Za rok začneme hned po olympiádě, abychom ještě zachytili dozvuky Paříže. Start ČEZ Lipno sport festivalu bude šestnáctého srpna 2024," doplnila ke třináctému ročníku Kateřina Neumannová.