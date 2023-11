Cyklokros je na jihu Čech populární. Dokonce tolik, že se chystá mistrovství světa. Pojede se v Táboře 2.- 4. 2. 2024. Těší se na něj i talentovaná Kateřina Perinová. Vyhrála Český pohár, kolo je pro ni úžasnou zábavou.

Cyklokros ve Veselí nad Lužnicí | Video: Deník/ Kamil Jáša

Vyhrála první letošní závod Českého poháru v cyklokrosu. Byla nejlepší v Toi Toi Cupu mezi mladšími žákyněmi. Kateřina Perinová velmi ochotně odpověděla na dotazy Deníku. Slečna jezdí v dresu ČEZ Cyklo Teamu Tábor.

Proč jste se vrhla právě do světa cyklistiky?

Kolo mě odmalička hrozné baví. Tolik různých kol asi v garáži nikdo nemá :-) Hledali jsme závodní tým doma v Českých Budějovicích, ale bohužel tady žádný mládežnický není. Tak jsem asi před třemi roky začala jezdit trénovat do ČEZ Cyklo Teamu Tábor a byla to určitě dobrá volba.

Propojujete silniční cyklistiku a terén? Jezdíte cyklokros i horská kola?

Baví mě všechno na čem se šlape :-) Sezona horských kol začíná na jaře a končí o prázdninách. Mezitím trénuju a závodím na silnici. Od září pak začne cyklokros, který končí v prosinci. Letos jsem začala jezdit i na BMXku a vyzkoušela sjezdy v horách. Někteří se v mém věku už na něco specializují, ale mě baví právě to, že jezdím vše. Trochu se mi to ale začíná překrývat se sjezdovým lyžováním, kterému se věnuji odmalička.

Slalomáři přestavují kanál, roste nová šlajsna, důkaz máme na videu. A lyžují

Co tomu říkají spolužáci, že patříte k nejlepším v ČR na kole?

Ty největší úspěchy snad ještě přijdou. Jezdím Český pohár na horských kolech, silnici i v cyklokrosu. V letošní cyklokrosové sezóně se mi podařilo vyhrát hned úvodní Český pohár v Kolíně, to je asi můj zatím největší úspěch. Ve škole o mém závodění spolužáci asi ani moc neví, maximálně když přinesu omluvenku, že jedu na soustředění. Závody se mnou prožívá moje kamarádka, se kterou sedím v lavici. Závodí v tancování tak si vzájemně fandíme. V prosinci bude mistrovství České republiky v cyklokrosu mládeže ve Veselí nad Lužnicí, což je celkem blízko, tak se na to moc těším.

Trénujete v Táboře. Je dojíždění nepříjemné?

Určitě by bylo lepší trénovat doma v Českých Budějovicích. Ale už jsem si na dojíždění docela zvykla, po dálnici to docela utíká. S taťkou posloucháme knížky, pouštíme si písničky. Rodiče kolo taky baví, tak mě v tom podporují. Hodně toho s nimi najezdím na silničce i v okolí Českých Budějovic.

Blíží se MS v cyklokrosu, je to pro vás velká a zajímavá světová akce, na kterou se těšíte?

No jasně. Přijedou ti nejlepší z nejlepších a pojedou na mojí domácí trati, kde já pravidelně trénuju. S některými jsem se už potkala na Světovém poháru, který se jel také v Táboře. Těším se zase na fotky se spoustou z nich. Hlavně pak na mojí nejoblíbenější cyklokrosařku Kristýnu Zemanovou, kterou sleduju i při závodech Toi Toi Cupu. Z těch světových závodnic na Puck Pieterse, která je i výborná bikerka. Bude to zážitek.