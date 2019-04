Před sezonou odešla do Olomouce a volejbalistky Univerzity Palackého Olomouc jsou po třiadvaceti letech mistryněmi České republiky. Ve finálové sérii play off smetly obhájkyně titulu z Prostějova ve třech zápasech, když ten rozhodující získaly před zaplněnou domácí halou bez ztráty setu a mohly se v nejkratším možném čase vrhnout do víru oslav. "Jsem spokojená, byla to výborná sezona, zlato nikdy neomrzí," usmívala se sympatická Jihočeška, který na postu libera předváděla spolehlivé výkony.