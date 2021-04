"Vždy je pro mě velkou motivací, když nastupuju proti týmu, ve kterém jsem hrával," říká českobudějovický volejbalový univerzál Filip Rejlek.

Těště, finále je tady.

Letošní finále volejbalové extraligy bude soubojem dvou nejlepších týmů po základní části. Soupeřem Jihostroje, který si postup do semifinále zajistil bez jediné porážky v play-off, bude Karlovarsko. Západočeský klub vyhrál dlouhodobou část o jediný vyhraný set před českobudějovickým Jihostrojem, proto začne sérii v domácím prostředí 6. dubna.

V play off Uniqa extraligy vyšlo vše podle papírových předpokladů. Jak do semifinálových, tak do finálových bojů se probojovaly nejlepší týmy po základní části. Jihostroj se stal prvním finalistou, když vyřadil v nejkratším možném čase Liberec (3:0 na zápasy). Od neděle tak čekal na vítěze semifinálové série Karlovarsko–Praha. „Očekávali jsme, že půjdeme na Karlovarsko. Myslím si, že Vary byly jasným favoritem série,“ říká trenérský asistent Tomáš Skolka.

Karlovarsko vyhrálo čtvrtý zápas série 3:1 a stejným výsledkem ovládlo celé semifinále. „Velkou zbraní Karlovarska je servis, v něm Lvy předčilo. Praha měla na přihrávce obrovské výpadky a nedokázala ustát tlak servisu Karlovarska,“ všiml si Skolka, který studoval hru potenciálních soupeřů Jihostroje pro finále. Týmy Jihostroje a Karlovarska byly už před sezonou považovány za největší kandidáty na titul. Obě mužstva disponují kvalitním kádrem a ve finále tak bude k vidění atraktivní volejbal.

Velmi nebezpeční budou hráči Karlovarska především v útoku. „Mají velmi kvalitní středáky, stabilně dobré výkony podává Lukasz Wiese. Karlovy Vary mají více dobrých útočníků. Třeba Patrik Indra je velmi silný hráč,“ upozorňuje Skolka na univerzála, který útočí levou rukou. „Leváci se v zónách brání jinak. V zóně čtyři se brání lépe, protože to mají přes ruku. Levorukých univerzálů už je ale hodně a obrany jsou na to víceméně připravené,“ říká.

Velkou roli může tradičně hrát domácí prostředí. V tom bude mít Karlovarsko výhodu, jelikož první a případný rozhodující pátý duel sehraje na své palubovce. "Věřím, že to bude rozhdující faktor," říká už zmiňovaný Indra. Po základní části měl přitom Jihostroj i Karlovarsko stejný počet bodů. Pro soupeře rozhodl jediný vyhraný set navíc. „Hrát doma a venku je opravdu velký rozdíl. Proto bojujeme vždy až do konce základní části o co nejlepší postavení v tabulce. Před dvěma lety, když jsme vyhráli titul, tak se tato výhoda jasně prokázala,“ připomíná Tomáš Skolka.

Jihostroj v základní části ani v Českém poháru neporazil nikoho z týmů nejlepší čtyřky na venkovním hřišti. V semifinále play off však dokázal vybojovat cenné vítězství na palubovce Liberce, kde předtím prohrál šestkrát za sebou. „V Liberci jsme si dokázali, že i venku umíme vyhrát. Takže my se venkovních zápasů nebojíme a musíme smůlu v hale soupeře protrhnout znovu i proti Karlovarsku,“ velí vedoucí týmu Tomáš Skolka.

PROGRAM FINÁLOVÉ SÉRIE: 6. dubna: Karlovarsko – Jihostroj (19:15, ČT sport) 9. dubna: Jihostroj – Karlovarsko (18:00, web ČT sport) 12. dubna: Karlovarsko – Jihostroj (17:10, ČT sport) Případný 4. a 5. zápas: 16. dubna: Jihostroj – Karlovarsko (20:20, ČT sport) 19. dubna: Karlovarsko – Jihostroj (20:20, ČT sport)