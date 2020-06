Rudolf Rusiňák se narodil v listopadu roku 1939. Doma je ve Světví u Nových Hradů. Sportovní gymnasta vypráví o tom, co nejen na gymnastickém koberci zažil. Článek v kompletním znění najdete ve čtvrtečním tištěném vydání Deníku.

Jedenaosmdesátiletý Rudolf Rusiňák zvládneúžasné věci | Video: Deník

Vyhrne si rukávy a brilantně vystřihne na hrazdě takovou sestavu, že mladší by mu mohli závidět. Přitom už loni oslavil 80. narozeniny. Rudolf Rusiňák se narodil v listopadu roku 1939. Doma je ve Světví u Nových Hradů. Sportovní gymnasta vypráví o tom, co nejen na gymnastickém koberci zažil. Osud se s ním nemazlil.

Před očima si maloval vojnu v Dukle. Jenomže politická situace byla vyhrocená, Rudolfova rodina měla mizernou vizitku… „Měli jsme příbuzné v zahraničí, ti museli odejít z republiky, matky sestra měla původem Rakušáka, navíc jsem už tehdy špatně slyšel…“ popisuje všechno, co se podepsalo na nečekaném rozkazu:

„Druhého února jsem s kufrem rukoval do Bohosudova u Teplic k Technickým praporům. Já už se na sto procent viděl

v Dukle, myslel jsem si, že mě tam musí vzít, ale místo toho jsem byl u PTP. Bylo to opravdu hodně tvrdé.“