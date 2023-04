V neděli večer bude stav semifinálové série extraligy volejbalistů mezi Jihostrojem České Budějovice a Duklou Liberec buď 2:2, nebo série skončí 1:3. Zápas s velkým nábojem začne na jihu Čech v 18.00. Podívejte se na video, jak Lukas Tóth trénuje servis.

Informaci z titulku hned vysvětlíme. Určitě si vzpomenete na koncovku zápasu v Liberci. Byl to boj. Tanec mezi emocemi. Jihostroj dotahoval. Byl blízko tomu, aby si vynutil pátý set. A trenér Vojtěch Zach sáhl k hodně překvapivému tahu. Na servis vyslal teprve sedmnáctiletého talentovaného blokaře Lukase Tótha.

Jednou to vyšlo. Jednou ne. Viditelně nervózní mladík druhý servis zkazil a prakticky bylo po nadějích. Málokterý trenér by si troufl poslat do boje benjamínka týmu. Okamžitě po zápase se objevili kritici. Proč tam poslal mlaďase? To byla chyba… Vojtěch Zach poslal Tótha na servis, protože ho zná. Protože mu věří. Nevyšlo, to, ale po bitvě by každý věděl jak a koho střídat. Trenér udělal všechno, aby změnil chod volejbalových dějin. Proto od Deníku dostává pochvalu.

Co už tolik ke chválení není, jsou první dva sety zápasu v Liberci. „Neptejte se na ně,“ reagoval Vojtěch Zach na první otázku. Trenérovi se nepovedlo, co zvládl jeho protějšek. Zatímco Zach přivedl na kurt bojácné a projevem ospalé hráče, Démar nabídl pro třetí semifinále odvážný tým plný rváčů. Liberec hrál skvěle. Jihočeši nasbírali jen 17 a 16 bodů. To je výprask, který svědčí o velmi špatné hře. Jihostroj působil snad až ustrašeně. Možná chvílemi znuděně. Vůbec nebylo vidět, že by se hráči chtěli pro úspěch roztrhat, že domácí rozjetou Duklu chtějí minimálně přibrzdit.

První dva sety se Jihostroji v Liberci vůbec nepovedly. Další dva ano. Po snížení na 1:2 škoda úvodu, kdy si slabou chvilku vybral i rozhodčí Krtička. Pískl dřív, než balon skončil na zemi, viděl chybu Dukly, která nebyla, po konzultaci s videorozhodčím svůj unáhlený verdikt musel vzít zpátky, nařídil nový míč a prakticky tak sebral Jihostroje bod. Jedna chyba nerozhodla, ale v tu chvíli byli Jihočeši mentálně nad soupeřem…