Za týden ve čtvrtek to bude přesně 60 let, co se brali. Na pátek 12.7. připravíme pro všechny milovníky krásných příběhů obsáhlý článek. Máte se na co těšit. Standa Dáša Bauerovi jsou spolu víc než půl století! Oba sportovali a sportují, rádi vyrážejí na cyklistické výlety. On hrál hokej, ona krasobruslila.

Vydrželo jim to 60 let!

Už v pátek vám přineseme příběh, který si stojí za to připomenout. Prožívají ho Stanislav a Dagmar Bauerovi. Kdybyste třeba ještě nevěděli, hokejista Stanislav Bauer se narodil 30.1. 1942, odehrál za České Budějovice 8 sezon, z toho 5 jich bylo v nejvyšší soutěži. Sympatická a vždy akční a energická, studenty gymnázia oblíbená učitelka tělocviku Dagmar Pártlová - Bauerová je dokonce krajskou přebornicí žactva i dorostenek v krasobruslení.

Víc přineseme v článku v pátek.