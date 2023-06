Na tradici předchozích úspěšných ročníků navazuje letošní již 12. ročník ČEZ Lipno Sport Festivalu, který opět nabídne atraktivní sportovní a kulturní program pro všechny věkové skupiny. Od pátku 11. srpna do neděle 20. srpna se Lipno nad Vltavou stane sportovně - kulturním centrem jihočeského regionu a přinese řadu novinek a významných hostů.

Lipno sport festival 2023 | Video: Deník/ Kamil Jáša

Do Lipna nad Vltavou míří už 12. ročník ČEZ Lipno Sport Festivalu. "Prožijte s námi léto plné sportu a zábavy," vzkazuje nejen do Jihočeského kraje Olga Kneiflová. V akci budou desítky úspěšných sportovců, přijedou i medailisté z olympijských her.

Zázemí festivalu najdou návštěvníci opět na pláži pod Aquaworldem Lipno, kde bude nejenom relaxační ČEZ Energy zóna, ale i další vybavení pro sport, odpočinek a gastronomii. Na novém pódiu se budou vyhlašovat výsledky sportovních soutěží a denně od 17 hodin bude i místem hraných pohádek pro děti pod názvem „ Pohádkové léto s dm“. Bohatý kulturní program včetně populárních kapel bude představen během června. Už nyní ale lze prozradit, že lze čekat nevšední zážitky. Obě festivalové soboty rozezní koncerty v rámci ČEZ Energy Festů a i v průběhu týdne je připraven lákavý kulturně hudební program.

ČEZ Lipno sport festival je však i nadále zejména o sportu. Doposud oblíbené disciplíny letos podpoří spojení s novými partnery akce a na děti tak čeká například Lipánkova lezecká stěna s odměnou z výrobny jihočeské Madety. Parkour bude probíhat pod křídly Intersport a letos to pod vedením úspěšného českého reprezentanta v parkuru a aktuálně bronzového medailisty ze světového poháru ve Francii Jardy Chuma. Festivalovou premiéru si odbyde i další populární moderní sport a to slackline. I tady se můžete těšit na skvělou lektorku v podání naší přední slacklinerky Anny Hanuš Kuchařové.

Trapas, který si budou pamatovat všichni. Jankov kopal dvě penalty

Všem ženám, ale i mužům, bude tradičně věnované každodenní dopolední cvičení MORA Gym s oblíbenými lektory jako jsou Hanka Kynychová a Roman Ondrášek. Nově se chystá také cvičení pro děti do 10 let. V loňském roce zaznamenalo velký úspěch soutěžení s českou firmou Gumotex. I letos se tak na lipenskou nádrž jejich lodě vrátí a opět bude možné soutěžit a vyhrát zajímavé a hodnotné ceny. V neděli 13. srpna se po hladině jihočeského moře rozjedou všechna možná plavidla a na startu tohoto malého závodu bude stát i kajakář a mistr světa z roku 2017 Vít Přindiš a mistryně Evropy na kajaku Amálie Hilgertová. Na lodích se bude nově konat i večerní organizovaná vyjížďka s průvodcem.

Ti největší soutěživci si jistě nenechají ujít dvě největší výzvy, kterými bude v sobotu 12. srpna cyklistický závod ČEZ kolem Lipna a v závěru festivalu běžecký ČT Lipenský půlmaraton. Cyklozávod je vhodný pro MTB i Gravel kola. 60 km dlouhou trať ocení spíše trénovanější cyklisté, trať dlouhou 20 km zvládne skoro každý, včetně rodin s dětmi. „Oproti loňskému roku jsme trať upravili a cíl závodu umístili k přívozu ve Frýdavě. Součástí startovního čísla je i poukaz na přívoz do Frymburka, odkud již bez měření času dojedou účastníci zpět do centra festivalu. Tam se bude konat i vyhlášení vítězů a losování tomboly“, říká výkonný ředitel letošního ročníku ČEZ Lipno Sport Festivalu Milan Beneš.

Běžecký vrchol sportovního programu zajistí v neděli 20. srpna ČT Lipenský půlmaraton. Poběží se v krásném terénu v okolí lipenské přehrady po nové trati, ale ani tentokrát nebude chybět běh přes Stezku korunami stromů. Přes vrchol Stezky povede i kratší 10km trať Radiožurnálu. Všechny jistě potěší nové originální medaile s motivem lipenské přehrady a tombola. Na startovní běžeckou i cyklistickou čáru se mohou postavit také rodinné, firemní i přátelské týmy. Není překvapením, že i dvanáctého ročníku festivalu se zúčastní řada známých osobností ze světa kultury a sportu.

Lipno sport festival 2023Zdroj: Deník/ Kamil JášaUž nyní lze, kromě výše zmíněných, potvrdit účast volejbalistů VK ČEZ Karlovarsko a VK Jihostroje České Budějovice, kteří si spolu opět zahrají plážovou exhibici. Festival už by se snad ani nemohl konat bez návštěvy a aktivní účastni paralympionika Jiřího Ježka a veslaře Václava Chalupy. Účast v obou velkých závodech přislíbila i bývalá lyžařka a běžkyně Eva Vrabcová Nývltová, běžecký závod přiláká také maratónkyni Marcelu Joglovou. Úterý 15. srpna pak bude na festivalu patřit paralympionikům a do plavecké soutěže se zapojí i paralympijský vítěz Arny Petráček. Na návštěvě festivalu se ale ředitelka akce Kateřina Neumannová domluvila i s hvězdami nejzářivějšími. V den cyklistického závodu ČEZ Kolem Lipna se na festivalu ukáže biatlonová mistryně světa Gabriela Soukalová a hokejový gólman, olympijský vítěz Dominik Hašek. Druhý víkend festivalu se budete mít možnost na startu závodu a při autogramiádě setkat s Evou Adamczykovou, olympijskou vítězku a mistryní světa ve snowboardcrossu. Generálním a titulárním partnerem je skupina ČEZ, které patří velký dík za dlouhodobou podporu akce.

„Lipno pro nás nepředstavuje jen stejnojmennou elektrárnu, ale zároveň také region významný pro výrobu čisté energie v řadě dalších zdrojů. I to je jedním z důvodů, proč jsme generálním partnerem festivalu. Unikátní sportovní a společenský program budou vždy v pátek a sobotu doprovázet kulturní festivaly Energyfest, které lidem zdarma přinesou vystoupení řady špičkových umělců,“ říká za společnost ČEZ Petr Šuleř. A ředitelka akce Kateřina Neumannová dodává: „ČEZ Lipno sport festival už dávno není malým sportovním festivalem, ale akcí přesahující svým významem hranice jihočeského regionu. Mám z toho velkou radost. Přípravě akce věnujeme s týmem kolegů velké množství času a energie. Budu se těšit na všechny hosty z řad skvělých sportovců i veřejnosti, kteří s námi stráví kus léta nabitý sportem, kulturou a zábavou. Navíc si budu moci stoupnout na start běžecké desítky i se svou dcerou, což je naše letošní rodinná výzva.“