Jaká byla podle vás nejvydařenější akce SKB Č. Krumlov v roce 2021? To je těžká otázka, co vybrat. Ale dá se odpovědět ve více vrstvách fungování klubu. Rok 2021 byl opravdu rokem, který nelze brát jako standardní.

Proč?

Covid poznamenal hodně věcí. Neubyla nám členská základna, to považuji ze moc důležité. Ekonomicky i personálně se podařilo klub udržet v "nějaké" kondici a nebylo potřeba měnit klubová pravidla směrem k hráčům, to považuji trochu za zázrak. Na konci roku 2021 se nám podařilo uspořádat MČR U17 (sobota a neděle) a hned od pondělí do úterý mezinárodní turnaj evropského okruhu kategorie U17 Oliver Czech U17 International.

Jaromír Janáček zvládl republiku i bez svého parťáka

Byla organizace hodně náročná?

Hodně. Byl to takový pokus udělat dva velké turnaje po sobě. Myslím si, že obě akce dopadly výborně a dobře propluly covidovou dobou. Rád touto cestou poděkuji všem pořadatelům, pomocníkům a partnerům obou akcí a klubu jako takového. Jsem na všechny pyšný. Jsem rád, že se nám tato výzva povedla. Důležité jsou samozřejmě i výsledky. Ale ty nebudou nikdy bez přípravy. Klub byl od ledna do srpna bez tréninkového zázemí, protože ve sportovní hale bylo očkovací centrum. Zajistit náhradní nejprve pro hráče se smlouvou a později i mládeže, to považuji také za moc důležité a zde musím vyzdvihnout spolupráci s naším městem, které nám v tomto stoprocentně pomohlo finančně a za velkou ochotu vedení města Zlatá Koruna a Gymnázia v Českém Krumlově, kde jsme náhradně trénovali.

Nejlepší český badmintonoý pár Švejda - Janáček (trenér Radek Votava)Zdroj: Deník/ SKB ČK

Uspořádali jste i úspěšnou štafetu Společně do Tokia. Navážete na ni?

Nad tím jsem vůbec nepřemýšlel. Společně do Tokia vlastně vzniklo z důvodu, že se nedalo trénovat v hale, součástí olympijských her je i badminton a tentokráte si účast nevybojoval žádný reprezentant České republiky. Pokud něco vymyslíme, tak doufám, že to nebude zase "z nouze" a z důvodu, že nebudeme moci trénovat. Už mnoho let mám v hlavě nějaký badmintonový maraton. Sám jsem v mládí odehrál s kamarády ze školy několik čtyřiadvacetihodinových zápasů ve fotbale.

Co bude pro vás největším vrcholem roku 2022?

Mimosportovně chceme dostat klub zpátky do co nejlepší "kondice" a tím vytvořit zpět zcela optimální podmínky pro přípravu. Vrcholy budou všechny oblastí přebory a mistrovství České republiky a pro ty nejlepší boj o reprezentační starty s vrcholy na mistrovství Evropy a světa ve svých kategoriích. Sportovně budeme ze všech sil bojovat o udržení v nejvyšší soutěži družstev dospělých, badmintonové extralize. To bude ale fuška. A protože jsme i tradiční organizátoři, tak v co možná nejlepší kvalitě chceme zvládnout všechny akce, které pořádáme v Českém Krumlově.

Jaké?

Je jich hodně, ale jsou v čele se šestým ročníkem mezinárodního turnaje evropského okruhu kategorie U17 Oliver Czech U17 International. Nejdůležitější je ale zdraví. Jsem moc rád, že v mém okolí covidovou dobu lidé zvládají dobře a to si samozřejmě nejvíce přeji i do budoucna. Do nového roku 2022 přeji všem hodně smíchu, klidu a pohody, energii pro překonávání všech možných překážek a pevné zdraví.