René Dvořák (trenér VK Jihostroj České Budějovice): „Co k tomu říct… Nevstoupili jsme dobře do zápasu. Byla tam panika. Brno získalo náskok, který jsme nebyli schopni stáhnout. Nehráli jsme dobře v obraně, špatně jsme bránili na síti i v poli. Naše mezihra je špatná. Brno bylo lepší v dohrávání těžkých bodových balonů.“

Ondřej Marek (trenér Volejbal Brno): „My jsme vstoupili do utkání velmi dobře, pak Jihostroj prostřídal, chytli se mu další hráči. Ve čtvrtém setu se nám podařilo je zase dotáhnout, dokonce jsme měli mečbol, ale bohužel vlastními chybami jsme si to zkazili. Ale jsem velice rád za vítězství a pro nás je to velice cenné.“