České Budějovice - Hlasy z libereckého týmu po posledním utkání extraligy volejbalistů. Jihostroj vyhrál 3:0 a v sérii celkově 3:2 na zápasy.

Co zaznělo od volejbalistů Dukly Liberec po finálovém utkání v Českých Budějovicích. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Jiří Srb, nahrávač Liberce: „Je to velká škoda, že jsme prohráli. Nemyslím si, že to byl zápas na tři nula. Vždycky jsme vedli o dva o tři body, pak Budějovice udělaly sérii, měly dobré podání a my jsme neodútočili.“